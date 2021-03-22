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Haberler Galeri Şarkıcı İrem Derici yeni yaşında dansıyla nefes kesti! irem Derici "Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim" dedi herkes onu konuştu!

Şarkıcı yeni yaşında dansıyla ! irem Derici "Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim" dedi herkes onu konuştu!

Şarkıcı bu kez dansıyla gündem oldu. Yeni yaşına özel sosyal medya hesabından takipçilerine sürpriz yapan İrem Derici iddialı dans performansı ile . İrem Derici'nin, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim" notlu videosu ilgi odağı oldu. Cesur dans figürleri ile hayranlarından tam not alan İrem Derici'nin dans videosuna beğeni yağdı. İşte 34 yaşına giren ...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 13:28
Şarkıcı İrem Derici yeni yaşında dansıyla nefes kesti! irem Derici Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim dedi herkes onu konuştu!

Şarkıcı bu kez dansıyla gündem oldu. Yeni yaşına özel sosyal medya hesabından takipçilerine sürpriz yapan İrem Derici iddialı dans performansı ile .

Şarkıcı İrem Derici yeni yaşında dansıyla nefes kesti! irem Derici Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim dedi herkes onu konuştu!

'nin, "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim" notlu videosu ilgi odağı oldu.

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Şarkıcı İrem Derici yeni yaşında dansıyla nefes kesti! irem Derici Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim dedi herkes onu konuştu!

Cesur dans figürleri ile hayranlarından tam not alan 'nin dans videosuna beğeni yağdı.

Şarkıcı İrem Derici yeni yaşında dansıyla nefes kesti! irem Derici Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim dedi herkes onu konuştu!

İşte 34 yaşına giren 'nin ...

Şarkıcı İrem Derici yeni yaşında dansıyla nefes kesti! irem Derici Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim dedi herkes onu konuştu!

İrem Derici'nin dans videosu olay oldu | Video

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