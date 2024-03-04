Şarkıcı Irmak Arıcı o hakareti affetti!

"KARA CAHİL" YORUMUNA SUÇ DUYURUSU

Ünlü şarkıcı, iddiaya göre kendisi hakkında yapılan bir haber videosunun altına "Senin gibi aptalları sanatçı olarak görmüyorum, çünkü kara cahilsin, terbiyeni öğren ondan sonra şarkıcı ol.