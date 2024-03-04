Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
07:16
Şarkıcı Irmak Arıcı o hakareti affetti!
Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, sosyal medyada kendisiyle ilgili bir haber videosunun altına yapılan yorumu görünce sinir krizi geçirdi. Genç şarkıcı, kendisini kastederek "Senin gibi aptalları sanatçı olarak görmüyorum, kara cahilsin, terbiyeni öğren ondan sonra şarkıcı ol. Yallah hade" şeklinde paylaşımda bulunan Cengizhan B.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada Arıcı, dosyanın uzlaşmaya gönderilmesi üzerine kin tutmadı, iki taraf da uzlaşmaya yanaşınca dava düştü.