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Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 07:16

Şarkıcı Irmak Arıcı o hakareti affetti!

Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, sosyal medyada kendisiyle ilgili bir haber videosunun altına yapılan yorumu görünce sinir krizi geçirdi. Genç şarkıcı, kendisini kastederek "Senin gibi aptalları sanatçı olarak görmüyorum, kara cahilsin, terbiyeni öğren ondan sonra şarkıcı ol. Yallah hade" şeklinde paylaşımda bulunan Cengizhan B.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada Arıcı, dosyanın uzlaşmaya gönderilmesi üzerine kin tutmadı, iki taraf da uzlaşmaya yanaşınca dava düştü.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Şarkıcı Irmak Arıcı o hakareti affetti!

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla ününe ün katan şarkıcı Irmak Arıcı, takipçisiyle davalık olmaktan son anda vazgeçti. Arıcı, sosyal medyada kendisi hakkında yazılan olumsuz yoruma önce sinirlendi. Ancak genç şarkıcının siniri saman alevi gibi söndü.

Şarkıcı Irmak Arıcı o hakareti affetti!

"KARA CAHİL" YORUMUNA SUÇ DUYURUSU

Ünlü şarkıcı, iddiaya göre kendisi hakkında yapılan bir haber videosunun altına "Senin gibi aptalları sanatçı olarak görmüyorum, çünkü kara cahilsin, terbiyeni öğren ondan sonra şarkıcı ol.

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Şarkıcı Irmak Arıcı o hakareti affetti!

Yallah hade. İnsanların yüzüne saygın olsun" şeklindeki yoruma kayıtsız kalmadı. Savcılığa başvuran Arıcı, yorumun sahibi Cengizhan B. hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Irmak Arıcı o hakareti affetti!

ÜNLÜ ŞARKICIDAN UZLAŞMAYA YEŞİL IŞIK

Ünlü şarkıcının şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada savcılık, söz konusu paylaşımda hakaret unsurlarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinin uzlaşılmadığı takdirde mahkemece yapılması gerektiğinin altını çizerek dosyayı Uzlaşma Bürosu'na gönderdi.

Şarkıcı Irmak Arıcı o hakareti affetti!

Ünlü şarkıcı ve takipçisi uzlaşma fikrine yeşil ışık yakınca iki taraf da uzlaşmayı kabul etti. Bunun üzerine soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

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