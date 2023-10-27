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Haberler Galeri Şarkıcı Işın Karaca 4. kez gelin oldu! İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun sürpriz nikahından ilk kare!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 15:27

Şarkıcı Işın Karaca 4. kez gelin oldu! İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun sürpriz nikahından ilk kare!

Uzun süredir Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşayan şarkıcı Işın Karaca 4. kez nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabında Amsterdam'dan paylaşımda bulunan Işın Karaca önce "Sürprizlere hazır olun" dedi saatler sonra ise evlendiğini duyurdu. İşte Amsterdam'da "Evet" diyen Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun nikahından ilk kareler...

Şarkıcı Işın Karaca 4. kez gelin oldu! İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu’nun sürpriz nikahından ilk kare!

Son dakika magazin haberi: 50 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca 4. kez nikah masasına oturdu.

Şarkıcı Işın Karaca 4. kez gelin oldu! İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu’nun sürpriz nikahından ilk kare!

Uzun süredir Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşayan şarkıcı Işın Karaca gelin oldu.

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Şarkıcı Işın Karaca 4. kez gelin oldu! İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu’nun sürpriz nikahından ilk kare!

Sosyal medya hesabında Amsterdam'dan paylaşımda bulunan Işın Karaca önce "Sürprizlere hazır olun" dedi saatler sonra ise evlendiğini duyurdu.

Şarkıcı Işın Karaca 4. kez gelin oldu! İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu’nun sürpriz nikahından ilk kare!

İşte Amsterdam'da "Evet" diyen Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun nikahından ilk kareler...

Şarkıcı Işın Karaca 4. kez gelin oldu! İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu’nun sürpriz nikahından ilk kare!
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