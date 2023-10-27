Giriş Tarihi: 27.10.2023 15:21
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
15:27
Şarkıcı Işın Karaca 4. kez gelin oldu! İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun sürpriz nikahından ilk kare!
Uzun süredir Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşayan şarkıcı Işın Karaca 4. kez nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabında Amsterdam'dan paylaşımda bulunan Işın Karaca önce "Sürprizlere hazır olun" dedi saatler sonra ise evlendiğini duyurdu. İşte Amsterdam'da "Evet" diyen Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun nikahından ilk kareler...