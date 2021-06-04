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Haberler Galeri Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı! Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 04.06.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 17:16

Şarkıcı verdiği kiloları geri aldı! Plajda mayo ile görüntülenen dikkat çekti...

Şarkıcı , önceki gün 'da kaldığı otelin plajında objektiflere takıldı. Ünlü sanatçının daha önce verdiği 15 kiloyu pandemide geri alması dikkatlerden kaçmadı. 90'ların meşhur 'İzel--' üçlüsü olarak tekrar bir araya gelecekleri sık sık medyaya yansıyan şarkıcı İzel şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. 52 yaşındaki şarkıcı İzel, gün boyu konakladığı otelin plajında güneşlenirken, bir ara denize girdi. ile objektiflere yakalanan sosyal medyada konuşulanlardan oldu...

Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı! Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti...

Şarkıcı , önceki gün 'da kaldığı otelin plajında objektiflere takıldı. Ünlü sanatçının daha önce verdiği 15 kiloyu pandemide geri alması dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı! Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti...

90'ların meşhur '--' üçlüsü olarak tekrar bir araya gelecekleri sık sık medyaya yansıyan şarkıcı İzel şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

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Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı! Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti...

52 yaşındaki şarkıcı , gün boyu konakladığı otelin plajında güneşlenirken, bir ara denize girdi.

Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı! Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti...

ile objektiflere yakalanan 'in son hali sosyal medyada konuşulanlardan oldu...

Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı! Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti...

İşte 'in son hali...

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