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Haberler Galeri Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti... Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı!
Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 12:16

Plajda mayo ile görüntülenen 'in son hali dikkat çekti... Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı!

Şarkıcı , önceki gün 'da kaldığı otelin plajında objektiflere takıldı. Ünlü sanatçının daha önce verdiği 15 kiloyu pandemide geri alması dikkatlerden kaçmadı. 90'ların meşhur 'İzel--' üçlüsü olarak tekrar bir araya gelecekleri sık sık medyaya yansıyan şarkıcı İzel şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. 52 yaşındaki şarkıcı İzel, gün boyu konakladığı otelin plajında güneşlenirken, bir ara denize girdi. ile objektiflere yakalanan sosyal medyada konuşulanlardan oldu...

Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti... Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı!

Şarkıcı , önceki gün 'da kaldığı otelin plajında objektiflere takıldı. Ünlü sanatçının daha önce verdiği 15 kiloyu pandemide geri alması dikkatlerden kaçmadı.

Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti... Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı!

90'ların meşhur '--' üçlüsü olarak tekrar bir araya gelecekleri sık sık medyaya yansıyan şarkıcı İzel şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

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Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti... Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı!

52 yaşındaki şarkıcı , gün boyu konakladığı otelin plajında güneşlenirken, bir ara denize girdi.

Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti... Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı!

ile objektiflere yakalanan 'in son hali sosyal medyada konuşulanlardan oldu...

Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti... Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı!

İşte 'in son hali...

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