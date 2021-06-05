Plajda mayo ile görüntülenen İzel'in son hali dikkat çekti... Şarkıcı İzel verdiği kiloları geri aldı!

Şarkıcı İzel, önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin plajında objektiflere takıldı. Ünlü sanatçının daha önce verdiği 15 kiloyu pandemide geri alması dikkatlerden kaçmadı. 90'ların meşhur 'İzel-Çelik-Ercan' üçlüsü olarak tekrar bir araya gelecekleri sık sık medyaya yansıyan şarkıcı İzel şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. 52 yaşındaki şarkıcı İzel, gün boyu konakladığı otelin plajında güneşlenirken, bir ara denize girdi. Mayolu hali ile objektiflere yakalanan İzel'in son hali sosyal medyada konuşulanlardan oldu...