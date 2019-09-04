Şarkıcı Lara'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

Şarkıcı Lara değişimiyle şaşırttı! Lara'nın yıllar içindeki değişimini gören takipçileri uzun süredir Lara'nın estetik yaptırdığını iddia ediyordu. Şarkıcı Lara, eski haliyle ilgili 'Görünce ben de inanamıyorum. Eskiden çok makyaj yaptığımız için büyük görünüyorduk. Hiçbir estetiğim yok' açıklamasını yaptı. Değişimiyle ilgili konuşan Lara, 'Ben spor yapmaya başladım. Alanya'da yaşıyorum artık ailemle. Hayatıma dikkat ediyorum. Spor yapıyorum bisiklete biniyorum, pilates yapıyorum. Eskiye göre çok zayıfladım. 12 kilo verdim' dedi.