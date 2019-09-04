Şarkıcı Lara'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

Şarkıcı Lara estetik iddialarına son noktayı koydu. Şarkıcı Lara, eski haline kendisinin de şaşırdığını belirterek güzelleşme uğruna hiçbir estetik uygulama geçirmediğini ancak geçirdiği trafik kazası sebebiyle gözkapağında estetik olduğunu belirtti. Botoks dahi yaptırmadığını söyleyen Lara'nın son hali oldukça şaşırttı. 2. Sayfa programına konuşan şarkıcı Lara, estetik tartışmalarını, 'Ben bu zaman kadar hiçbir şeyi gizlemedim olsa söylerim, dobra bir kadınım. İnanın kaşlarımı bile kendim alıyorum.' diyerek sonlandırdı. İşte şarkıcı Lara ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimleri...