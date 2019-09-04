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  • Şarkıcı Lara'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

değişimiyle şaşırttı! Lara'nın yıllar içindeki değişimini gören takipçileri uzun süredir Lara'nın estetik yaptırdığını iddia ediyordu. Şarkıcı Lara, eski haliyle ilgili 'Görünce ben de inanamıyorum. Eskiden çok makyaj yaptığımız için büyük görünüyorduk. Hiçbir estetiğim yok' açıklamasını yaptı. Değişimiyle ilgili konuşan Lara, 'Ben spor yapmaya başladım. Alanya'da yaşıyorum artık ailemle. Hayatıma dikkat ediyorum. Spor yapıyorum bisiklete biniyorum, pilates yapıyorum. Eskiye göre çok zayıfladım. 12 kilo verdim' dedi.

Giriş Tarihi: 04.09.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 14:59
Şarkıcı Lara'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

estetik iddialarına son noktayı koydu. Şarkıcı Lara, eski haline kendisinin de şaşırdığını belirterek güzelleşme uğruna hiçbir estetik uygulama geçirmediğini ancak geçirdiği trafik kazası sebebiyle gözkapağında estetik olduğunu belirtti. Botoks dahi yaptırmadığını söyleyen Lara'nın son hali oldukça şaşırttı. 2. Sayfa programına konuşan şarkıcı Lara, estetik tartışmalarını, 'Ben bu zaman kadar hiçbir şeyi gizlemedim olsa söylerim, dobra bir kadınım. İnanın kaşlarımı bile kendim alıyorum.' diyerek sonlandırdı. İşte şarkıcı Lara ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimleri...

Şarkıcı Lara'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

FAHRİYE EVCEN

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Şarkıcı Lara'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

FAHRİYE EVCEN

Şarkıcı Lara'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

EMINA JAHOVIC

Şarkıcı Lara'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

EMINA JAHOVIC

Şarkıcı Lara'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

İLBER ORTAYLI

Şarkıcı Lara'nın itirafı olay oldu! İşte Şarkıcı Lara'nın şaşırtan hali...

İLBER ORTAYLI

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