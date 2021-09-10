Şarkıcı Linet tanınmaz halde! Verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Linet bir deri bir kemik kaldı!

Aylar önce katıldığı İbo Show'dan sonra sosyal medyada değişimi ile gündeme gelen şarkıcı Linet şimdi de verdiği kilolarla adından söz ettirdi. İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler gözleine inanamamış Bu Linet mi? soruları sosyal medyada dolaşmıştı. Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı. Şimdilerde adeta tanınmaz halde olan Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor. Bir deri bir kemik kalan Linet mayolu pozu ile hayranlarının ağzını açık bıraktı. Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet fit hali ile övgü topladı. İşte şarkıcı Linet'in son hali....