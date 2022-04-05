Şarkıcı Nez bir döndü pir döndü! Nez’in kalça dansı sosyal medyayı salladı!

Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2002 yılında kendi adıyla piyasaya sürdüğü ilk albümünde yer alan 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şarkıcı Nez, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Nez'in son hali övgüleri topladı. Yeni single müjdesi veren Nez geçtiğimiz günlerde 43. yaşını kalça dansı ile kutlamıştı. Değişimi ile dikkat çeken Nez'in kalça dansı sosyal medyayı sallamıştı. 2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Nez'in fit hali ile yıllara meydan okuduğu dans şovu büyük ilgi görmüştü. İşte şarkıcı Nez'in son hali...