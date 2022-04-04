Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Nez sahnelere geri döndü! Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez son hali ile sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 11:04

Şarkıcı Nez sahnelere geri döndü! Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez son hali ile sosyal medyayı salladı!

Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2002 yılında kendi adıyla piyasaya sürdüğü ilk albümünde yer alan 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şarkıcı Nez, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Nez'in son hali övgüleri topladı. Yeni single müjdesi veren Nez geçtiğimiz günlerde 43. yaşını kalça dansı ile kutlamıştı. Değişimi ile dikkat çeken Nez'in kalça dansı sosyal medyayı sallamıştı. 2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Nez'in fit hali ile yıllara meydan okuduğu dans şovu büyük ilgi görmüştü. İşte şarkıcı Nez'in son hali...

Şarkıcı Nez sahnelere geri döndü! Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez son hali ile sosyal medyayı salladı!

2000'li yıllarda şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Nez geçtiğimiz günlerde 43. yaşına basmıştı.

Şarkıcı Nez sahnelere geri döndü! Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez son hali ile sosyal medyayı salladı!

Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2002 yılında kendi adıyla piyasaya sürdüğü ilk albümünde yer alan 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Nez sahnelere geri döndü! Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez son hali ile sosyal medyayı salladı!

Çılgın dans şovlarıyla bir dönem eğlence mekanlarının aranan isimlerinden olan şarkıcı Nez, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

Şarkıcı Nez sahnelere geri döndü! Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez son hali ile sosyal medyayı salladı!

Nez'in son hali övgüleri topladı. Eski günlerini aratmayan Nez'in yıllara meydan okuyan fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı Nez sahnelere geri döndü! Yıllara meydan okuyan şarkıcı Nez son hali ile sosyal medyayı salladı!

Derin göğüs dekolteli pozu ile de dikkat çeken Nez'in kalça dansı sosyal medyayıda çok konuşuldu.

SON DAKİKA