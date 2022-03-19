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Haberler Galeri Şarkıcı Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın estetik harikası oldu! "37 kilodan 65 kiloya çıktım"
Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:38

Şarkıcı Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın estetik harikası oldu! "37 kilodan 65 kiloya çıktım"

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti. İşte bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan 38 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak'ın son hali...

Şarkıcı Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın estetik harikası oldu! 37 kilodan 65 kiloya çıktım

Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlere imza atan hem yazan, hem oynayan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu.

Şarkıcı Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın estetik harikası oldu! 37 kilodan 65 kiloya çıktım

Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı!

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Şarkıcı Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın estetik harikası oldu! 37 kilodan 65 kiloya çıktım

Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak son olarak Nişantaşı'nda ortaya çıkmıştı. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

Şarkıcı Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın estetik harikası oldu! 37 kilodan 65 kiloya çıktım

Estetik üzerine çok fazla soru alan oyuncu "Bu konulara girmeyelim" dedi. Koçak hayatında kimse olmadığını da söyledi.

Şarkıcı Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak’ın estetik harikası oldu! 37 kilodan 65 kiloya çıktım

Geçtiğimiz günlerde 20'li yaşlarından kareleri paylaşan Zeynep Koçak'ın değişimine "Bu kadar da olmaz", "Bu nasıl değişim?" yorumları yağdı.

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