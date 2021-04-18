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Haberler Galeri Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi! Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'i görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 15:06

Şarkıcı 'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi! Kuzey'i görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi...

sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu. Özel hayatında sıkıntılı günler geçiren eski eşi Feyza Aktan ile davalık olan Özcan Deniz son olarak oğlu Kuzey ile paylaşımı ile sitem etmişti. Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşımlar geldi. Oldukça büyüdüğü görülen Kuzey sanatçının takipçileri tarafından genellikle annesine benzetildi. İşte ...

Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi! Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'i görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi...

sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı.

Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi! Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'i görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi...

'in ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu.

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Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi! Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'i görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi...

Özel hayatında sıkıntılı günler geçiren eski eşi ile davalık olan son olarak oğlu Kuzey ile paylaşımı ile sitem etmişti.

Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi! Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'i görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi...

'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşımlar geldi.

Şarkıcı Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile yeni paylaşım geldi! Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'i görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi...

Oldukça büyüdüğü görülen 'in oğlu Kuzey sanatçının takipçileri tarafından genellikle annesine benzetildi.

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