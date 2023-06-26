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Haberler Galeri Şarkıcı Pınar Eliçe'nin kızı Helin güzelliğiyle büyüledi! Pınar Eliçe 'anne-kız günü' diyerek paylaştı yorumlar ardı ardına geldi!
Giriş Tarihi: 26.06.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 15:32

Şarkıcı Pınar Eliçe'nin kızı Helin güzelliğiyle büyüledi! Pınar Eliçe 'anne-kız günü' diyerek paylaştı yorumlar ardı ardına geldi!

Sahne hayatına oryantal olarak başlayan daha sonra müziğe yönelen Pınar Eliçe yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda estetik operasyon için gittiği doktorda cilt kanseri olduğunu öğrenen Pınar Eliçe zor günler yaşamış, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahne almaya da devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından kızı Helin ile paylaşımda bulunan Pınar Eliçe'ye beğeni ve yorum yağdı. Pınar Eliçe'nin "anne-kız günü" diyerek paylaştığı kareye kızı Helin'in güzelliği damga vurdu. İşte Pınar Eliçe'nin güzel kızı Helin...

Şarkıcı Pınar Eliçe’nin kızı Helin güzelliğiyle büyüledi! Pınar Eliçe ’anne-kız günü’ diyerek paylaştı yorumlar ardı ardına geldi!

51 yaşındaki şarkıcı Pınar Eliçe'den sürpriz paylaşım geldi. 1988 yılında Maksim Gazinosu'nda oryantel olarak sahneye çıkan Pınar Eliçe, tıpkı Sibel Can gibi daha sonra assolist olmuştu. Pınar Eliçe, güzelliği ve sesi ile yıllara meydan okuyor.

Şarkıcı Pınar Eliçe’nin kızı Helin güzelliğiyle büyüledi! Pınar Eliçe ’anne-kız günü’ diyerek paylaştı yorumlar ardı ardına geldi!

Geçtiğimiz yıllarda estetik operasyon için gittiği doktorda cilt kanseri olduğunu öğrenen Pınar Eliçe zor günler yaşamış, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

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Şarkıcı Pınar Eliçe’nin kızı Helin güzelliğiyle büyüledi! Pınar Eliçe ’anne-kız günü’ diyerek paylaştı yorumlar ardı ardına geldi!

Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahne almaya da devam ediyor.

Şarkıcı Pınar Eliçe’nin kızı Helin güzelliğiyle büyüledi! Pınar Eliçe ’anne-kız günü’ diyerek paylaştı yorumlar ardı ardına geldi!

Son olarak sosyal medya hesabından kızı Helin ile paylaşımda bulunan Pınar Eliçe'ye beğeni ve yorum yağdı.

Şarkıcı Pınar Eliçe’nin kızı Helin güzelliğiyle büyüledi! Pınar Eliçe ’anne-kız günü’ diyerek paylaştı yorumlar ardı ardına geldi!

Pınar Eliçe'nin "anne-kız günü" diyerek paylaştığı kareye kızı Helin'in güzelliği damga vurdu.

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