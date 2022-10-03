Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 09:03

Şarkıcı Seher Dilovan İsviçre'de köy hayatı yaşıyor! Seher Dilovan'ın oğlu şarkıcı olmuştu kendisi her şeyi bir kenara bıraktı...

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Seher Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor... Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında... İşte Seher Dilovan'ın yeni hayatı...