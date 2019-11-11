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  • Şarkıcı Sıla'dan yeni aşka yeni imaj! Sıla'nın son hali hayranlarından tam not aldı!

Şarkıcı 'dan yeni aşka ! hayranlarından tam not aldı!

Bir süredir ile birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan şarkıcı yeni imajı ile sevenlerinden tam not aldı. Kendisi kadar sevgilisi Hazer Amani'nin de değişimi olay oldu. Sıla'nın çıktığı gecede onu izlemeye gelen Hazer Amani'ye yeni imajı sorulunca Amani "Aşk görüntümüze yansımıştır" diye cevap verdi. Yeni aşkı ile uzattığı saçlarını kıvırcık kullanmaya başlayan Sıla'nın bu görünümüne hayranları "10 yaş gençleşti" yorumlarında bulundu. Sosyal medyasında her paylaşımına beğeni ve yorum yağan kaç yaşında merak konusu oldu. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 11:41
Şarkıcı Sıla'dan yeni aşka yeni imaj! Sıla'nın son hali hayranlarından tam not aldı!

Bir süredir ile birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan şarkıcı yeni imajı ile sevenlerinden tam not aldı. Kendisi kadar sevgilisi Hazer Amani'nin de değişimi olay oldu. Sıla'nın çıktığı gecede onu izlemeye gelen Hazer Amani'ye yeni imajı sorulunca Amani "Aşk görüntümüze yansımıştır" diye cevap verdi. Yeni aşkı ile uzattığı saçlarını kıvırcık kullanmaya başlayan Sıla'nın bu görünümüne hayranları "10 yaş gençleşti" yorumlarında bulundu. Sosyal medyasında her paylaşımına beğeni ve yorum yağan kaç yaşında merak konusu oldu. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Şarkıcı Sıla'dan yeni aşka yeni imaj! Sıla'nın son hali hayranlarından tam not aldı!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

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Şarkıcı Sıla'dan yeni aşka yeni imaj! Sıla'nın son hali hayranlarından tam not aldı!
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Şarkıcı Sıla'dan yeni aşka yeni imaj! Sıla'nın son hali hayranlarından tam not aldı!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Şarkıcı Sıla'dan yeni aşka yeni imaj! Sıla'nın son hali hayranlarından tam not aldı!
Şarkıcı Sıla'dan yeni aşka yeni imaj! Sıla'nın son hali hayranlarından tam not aldı!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Şarkıcı Sıla'dan yeni aşka yeni imaj! Sıla'nın son hali hayranlarından tam not aldı!
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