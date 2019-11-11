Şarkıcı Sıla'dan yeni aşka yeni imaj! Sıla'nın son hali hayranlarından tam not aldı!

Bir süredir Hazer Amani ile birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan şarkıcı Sıla yeni imajı ile sevenlerinden tam not aldı. Kendisi kadar sevgilisi Hazer Amani'nin de değişimi olay oldu. Sıla'nın çıktığı gecede onu izlemeye gelen Hazer Amani'ye yeni imajı sorulunca Amani "Aşk görüntümüze yansımıştır" diye cevap verdi. Yeni aşkı ile uzattığı saçlarını kıvırcık kullanmaya başlayan Sıla'nın bu görünümüne hayranları "10 yaş gençleşti" yorumlarında bulundu. Sosyal medyasında her paylaşımına beğeni ve yorum yağan Sıla Gençoğlu kaç yaşında merak konusu oldu. İşte Sıla Gençoğlu'nun yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...