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Haberler Galeri Şarkıcı Simge Sağın kendi mezuniyetinde sahnenin tozunu attırdı! Simge Sağın: Okulu nasıl 15 sene uzattığımı anlatıyorum...
Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 10:40

Şarkıcı Simge Sağın kendi mezuniyetinde sahnenin tozunu attırdı! Simge Sağın: Okulu nasıl 15 sene uzattığımı anlatıyorum...

40 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, 15 yıl uzattığı okulundan mezun olmanın sevincini yaşadı. Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Kalan iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge uzaktan eğitimini tamamlamış oldu. Kep attığı okulunda sahneye çıkan şarkıcı Simge Sağın büyük ilgi gördü. Mezuniyet töreninde güzelliği ile de dikkat çeken Simge Sağın'ın şarkıları ile herkesi coşturdu. İşte Simge Sağın'ın mezuniyet paylaşımları...

Şarkıcı Simge Sağın kendi mezuniyetinde sahnenin tozunu attırdı! Simge Sağın: Okulu nasıl 15 sene uzattığımı anlatıyorum...

40 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, 15 yıl uzattığı okulundan mezun olmanın sevincini yaşadı.

Şarkıcı Simge Sağın kendi mezuniyetinde sahnenin tozunu attırdı! Simge Sağın: Okulu nasıl 15 sene uzattığımı anlatıyorum...

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, uzun yıllar ara verdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

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Şarkıcı Simge Sağın kendi mezuniyetinde sahnenin tozunu attırdı! Simge Sağın: Okulu nasıl 15 sene uzattığımı anlatıyorum...

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı.

Şarkıcı Simge Sağın kendi mezuniyetinde sahnenin tozunu attırdı! Simge Sağın: Okulu nasıl 15 sene uzattığımı anlatıyorum...

Kalan iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge uzaktan eğitimini tamamlamış oldu.

Şarkıcı Simge Sağın kendi mezuniyetinde sahnenin tozunu attırdı! Simge Sağın: Okulu nasıl 15 sene uzattığımı anlatıyorum...

Kep attığı okulunda sahneye çıkan şarkıcı Simge Sağın büyük ilgi gördü.

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