Şarkıcı Simge Sağın kendi mezuniyetinde sahnenin tozunu attırdı! Simge Sağın: Okulu nasıl 15 sene uzattığımı anlatıyorum...

40 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, 15 yıl uzattığı okulundan mezun olmanın sevincini yaşadı. Ünlü şarkıcı Simge Sağın, uzun yıllar ara verdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Kalan iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge uzaktan eğitimini tamamlamış oldu. Kep attığı okulunda sahneye çıkan şarkıcı Simge Sağın büyük ilgi gördü. Mezuniyet töreninde güzelliği ile de dikkat çeken Simge Sağın'ın şarkıları ile herkesi coşturdu. İşte Simge Sağın'ın mezuniyet paylaşımları... 'GENÇ KIZLAR SİZE ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJIM OLACAK' Simge Sağın mezuniyet töreninde çekilen bir fotoğrafını da paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Bu fotoğraf benim için çok kıymetli. Özellikle genç kızlar size çok önemli bir mesajım