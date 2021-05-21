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Haberler Galeri Şarkıcı Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 14:50

Şarkıcı yine ile konuşuldu! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi...

Geçtiğimiz günlerde bornozlu ile adından söz ettiren spor yaparken verdiği frikik ile de gündem olmuştu. 47 yaşındaki Songül Karlı yine ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'yine estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu. İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın ve yıllar içindeki değişimi...

Şarkıcı Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi...

Geçtiğimiz günlerde bornozlu ile adından söz ettiren spor yaparken verdiği frikik ile de gündem olmuştu.

Şarkıcı Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi...

47 yaşındaki yine ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

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Şarkıcı Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi...

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan 'nın son halini görenler 'yine estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu.

Şarkıcı Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi...

İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü 'nın ve yıllar içindeki değişimi...

Şarkıcı Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi...
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