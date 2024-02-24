Şarkıcı Zara imaj değişikliğine gitti! Sarı saçları takipçilerini ikiye böldü!

Küçük yaşta Neşe Yılmaz olarak şöhreti yakalayan çocuk yıldızı şimdilerde şarkıcı Zara olarak tanıyoruz… Neşecik olarak müzik piyasasına adım atan Zara, şimdilerde sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden biri… Şarkıcı Zara, son olarak imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarıyla sosyal medyaya damga vuran şarkıcı takipçilerini ikiye böldü…