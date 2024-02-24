Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:08
Şarkıcı Zara imaj değişikliğine gitti! Sarı saçları takipçilerini ikiye böldü!
Şarkıcı Zara, sosyal medyada gündem oldu. İmaj değişikliğine giden Zara, takipçilerini ikiye böldü. Türküler denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Zara, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Sık sık paylaşımlar yapan, takipçileriyle iletişime geçen Zara, son olarak saçlarını sarıya boyadı. Sarı saçlı halini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerine beğenen kırmızı kalp atsın, beğenmeyenler ise mavi diyerek oylama yaptı. İşte merak edenler için Zara'nın son hali...