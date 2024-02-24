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Haberler Galeri Şarkıcı Zara imaj değişikliğine gitti! Sarı saçları takipçilerini ikiye böldü!
Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:08

Şarkıcı Zara imaj değişikliğine gitti! Sarı saçları takipçilerini ikiye böldü!

Şarkıcı Zara, sosyal medyada gündem oldu. İmaj değişikliğine giden Zara, takipçilerini ikiye böldü. Türküler denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Zara, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Sık sık paylaşımlar yapan, takipçileriyle iletişime geçen Zara, son olarak saçlarını sarıya boyadı. Sarı saçlı halini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerine beğenen kırmızı kalp atsın, beğenmeyenler ise mavi diyerek oylama yaptı. İşte merak edenler için Zara'nın son hali...

Şarkıcı Zara imaj değişikliğine gitti! Sarı saçları takipçilerini ikiye böldü!

Küçük yaşta Neşe Yılmaz olarak şöhreti yakalayan çocuk yıldızı şimdilerde şarkıcı Zara olarak tanıyoruz… Neşecik olarak müzik piyasasına adım atan Zara, şimdilerde sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden biri… Şarkıcı Zara, son olarak imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarıyla sosyal medyaya damga vuran şarkıcı takipçilerini ikiye böldü…

Şarkıcı Zara imaj değişikliğine gitti! Sarı saçları takipçilerini ikiye böldü!

Zara, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Zara, son dönemde değişimi ile de oldukça iddialı.

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Şarkıcı Zara imaj değişikliğine gitti! Sarı saçları takipçilerini ikiye böldü!

Şarkıcı Zara son olarak sahne öncesi pozları ile hayranlarının beğenisini topladı.

Şarkıcı Zara imaj değişikliğine gitti! Sarı saçları takipçilerini ikiye böldü!

İşte Zara'nın iddialı pozları...

Şarkıcı Zara imaj değişikliğine gitti! Sarı saçları takipçilerini ikiye böldü!

Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara'nın sahne şıklığına derin göğüs dekoltesi damga vurdu...

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