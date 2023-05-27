Şarkıcı Zara’nın 17 yaş güzelliği! Lise yıllığını paylaşan Zara’ya yorum yağdı! Bakın arkadaşları şarkıcı Zara için ne demiş...

Şarkıcı Zara'nın nostaljik paylaşımı sosyal medyadanın konuşulanlarından oldu. Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Şarkıcı Zara sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.