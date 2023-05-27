Giriş Tarihi: 27.05.2023 06:39
Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
06:47
Şarkıcı Zara'nın 17 yaş güzelliği! Lise yıllığını paylaşan Zara'ya yorum yağdı! Bakın arkadaşları şarkıcı Zara için ne demiş...
Şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmişti. Şarkıcı Zara son olarak nostaljik bir paylaşımda bulundu. Lise yıllığını paylaşan Zara'nın 17 yaşındaki haline beğeni ve yorum yağdı. Güzelliğiyle hayran bırakan Zara lise arkadaşlarının kendisi için yıllığa yazdıklarını da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Zara'nın nostaljik paylaşımı...