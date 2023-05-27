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Haberler Galeri Şarkıcı Zara'nın 17 yaş güzelliği! Lise yıllığını paylaşan Zara'ya yorum yağdı! Bakın arkadaşları şarkıcı Zara için ne demiş...
Giriş Tarihi: 27.05.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 06:47

Şarkıcı Zara'nın 17 yaş güzelliği! Lise yıllığını paylaşan Zara'ya yorum yağdı! Bakın arkadaşları şarkıcı Zara için ne demiş...

Şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmişti. Şarkıcı Zara son olarak nostaljik bir paylaşımda bulundu. Lise yıllığını paylaşan Zara'nın 17 yaşındaki haline beğeni ve yorum yağdı. Güzelliğiyle hayran bırakan Zara lise arkadaşlarının kendisi için yıllığa yazdıklarını da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Zara'nın nostaljik paylaşımı...

Şarkıcı Zara’nın 17 yaş güzelliği! Lise yıllığını paylaşan Zara’ya yorum yağdı! Bakın arkadaşları şarkıcı Zara için ne demiş...

Şarkıcı Zara'nın nostaljik paylaşımı sosyal medyadanın konuşulanlarından oldu. Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Şarkıcı Zara sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

Şarkıcı Zara’nın 17 yaş güzelliği! Lise yıllığını paylaşan Zara’ya yorum yağdı! Bakın arkadaşları şarkıcı Zara için ne demiş...

Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara son olarak nostaljik bir paylaşımda bulundu. Lise yıllığını paylaşan Zara'nın 17 yaşındaki haline beğeni ve yorum yağdı.

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Şarkıcı Zara’nın 17 yaş güzelliği! Lise yıllığını paylaşan Zara’ya yorum yağdı! Bakın arkadaşları şarkıcı Zara için ne demiş...

Güzelliğiyle hayran bırakan Zara lise arkadaşlarının kendisi için yıllığa yazdıklarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Şarkıcı Zara’nın 17 yaş güzelliği! Lise yıllığını paylaşan Zara’ya yorum yağdı! Bakın arkadaşları şarkıcı Zara için ne demiş...

Zara'nın arkadaşları lise yıllığında da sanatçının sesi ve güzelliğine övgüler yağdırmış...

Şarkıcı Zara’nın 17 yaş güzelliği! Lise yıllığını paylaşan Zara’ya yorum yağdı! Bakın arkadaşları şarkıcı Zara için ne demiş...
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