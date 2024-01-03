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Haberler Galeri Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila bakın kime benziyor! Görenlerin ilk yorumu...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 06:51

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila bakın kime benziyor! Görenlerin ilk yorumu...

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ünlü türkücünün, kızı Dila sosyal medyada ilgi odağı oldu. Zara'nın kızını görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için annesinin kopyası Dila…

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila bakın kime benziyor! Görenlerin ilk yorumu...

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila bakın kime benziyor! Görenlerin ilk yorumu...

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz.

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Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila bakın kime benziyor! Görenlerin ilk yorumu...

Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir.

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila bakın kime benziyor! Görenlerin ilk yorumu...

Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila bakın kime benziyor! Görenlerin ilk yorumu...

Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü.

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