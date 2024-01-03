Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
06:51
Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila bakın kime benziyor! Görenlerin ilk yorumu...
Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ünlü türkücünün, kızı Dila sosyal medyada ilgi odağı oldu. Zara'nın kızını görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için annesinin kopyası Dila…