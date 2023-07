Giriş Tarihi: 18.07.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 06:53

Şarkıcı Zara'nın kız kardeşi genç türkücü ile dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını...

Şarkıcı Zara biricik kız kardeşi Bahar Yılmaz'ı evlendirdi! Zara'nın damadı da tanıdık... Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın kız kardeşi ablası gibi Türk halk müziğine gönül vermiş genç sanatçılardan Ömer Can Çoban ile dünyaevine girdi. Bahar Yılmaz ile Ömer Can Çoban'ın düğününe birçok sanatçı katılırken çiftin eğlenceli halleri düğüne damga vurdu. Düğünde kardeşi ve damadı için şarkılar söyleyen Zara'nın da keyfi yerindeydi. İşte Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz ve Ömer Can Çoban'ın düğününden kareler...