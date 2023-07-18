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Haberler Galeri Şarkıcı Zara'nın kız kardeşi genç türkücü ile dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını...
Giriş Tarihi: 18.07.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 06:53

Şarkıcı Zara'nın kız kardeşi genç türkücü ile dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını...

Şarkıcı Zara biricik kız kardeşi Bahar Yılmaz'ı evlendirdi! Zara'nın damadı da tanıdık... Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın kız kardeşi ablası gibi Türk halk müziğine gönül vermiş genç sanatçılardan Ömer Can Çoban ile dünyaevine girdi. Bahar Yılmaz ile Ömer Can Çoban'ın düğününe birçok sanatçı katılırken çiftin eğlenceli halleri düğüne damga vurdu. Düğünde kardeşi ve damadı için şarkılar söyleyen Zara'nın da keyfi yerindeydi. İşte Zara'nın kız kardeşi Bahar Yılmaz ve Ömer Can Çoban'ın düğününden kareler...

Şarkıcı Zara’nın kız kardeşi genç türkücü ile dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını...

Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren ve gerçek ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiş ve Zara olmuştu. ürkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara bu defa şarkılarını kız kardeşi için söyledi.

Şarkıcı Zara’nın kız kardeşi genç türkücü ile dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını...

Şarkıcı Zara biricik kız kardeşi Bahar Yılmaz'ı evlendirdi! Zara'nın damadı da tanıdık...

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Şarkıcı Zara’nın kız kardeşi genç türkücü ile dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını...

Zara'nın kız kardeşi ablası gibi Türk halk müziğine gönül vermiş genç sanatçılardan Ömer Can Çoban ile dünyaevine girdi.

Şarkıcı Zara’nın kız kardeşi genç türkücü ile dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını...

Bahar Yılmaz ile Ömer Can Çoban'ın düğününe birçok sanatçı katılırken çiftin eğlenceli halleri düğüne damga vurdu.

Şarkıcı Zara’nın kız kardeşi genç türkücü ile dünyaevine girdi! Düğüne ünlü akını...

Düğünde kardeşi ve damadı için şarkılar söyleyen Zara'nın da keyifli halleri sosyal medyada yer buldu.

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