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Haberler Galeri Şarkıcı Zara'nın 'maviş' annesi güzelliğiyle mest etti! Zara'nın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı
Giriş Tarihi: 29.04.2022 06:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 06:15

Şarkıcı Zara'nın 'maviş' annesi güzelliğiyle mest etti! Zara'nın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen Zara takipçileri ile zaman zaman ailesini de paylaşıyor. Özellikle Zara'nın "mavişim" diye sevdiği annesi ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. Zara son olarak annesinin doğum gününe özel nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. Zara'nın annesinin güzelliğine övgüler yağıyor. İşte Zara'nın annesi...

Şarkıcı Zara’nın ’maviş’ annesi güzelliğiyle mest etti! Zara’nın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz.

Şarkıcı Zara’nın ’maviş’ annesi güzelliğiyle mest etti! Zara’nın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir.

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Şarkıcı Zara’nın ’maviş’ annesi güzelliğiyle mest etti! Zara’nın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara, son dönemde değişimi ile de oldukça iddialı.

Şarkıcı Zara’nın ’maviş’ annesi güzelliğiyle mest etti! Zara’nın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Zara, yılbaşında Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Üç saat sahnede kalan Zara, 2022 için "Kendinizi değiştirdiğimiz, sevmeyi öğrendiğimiz bir yıl olsun" temennisinde bulundu.

Şarkıcı Zara’nın ’maviş’ annesi güzelliğiyle mest etti! Zara’nın annesi ile pozları sosyal medyayı çalkaladı

Sanatçı, son zamanlarda sahne kostümleriyle ilgili yaşanan polemiklere de son noktayı koydu: "Benim için önemli olan tek şey repertuvar ve sesimdir."

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