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Haberler Galeri Şarkıcı Ziynet Sali isyan etti! Açtı ağzını yumdu gözünü!
Giriş Tarihi: 21.02.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 15:31

Şarkıcı Ziynet Sali isyan etti! Açtı ağzını yumdu gözünü!

6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın deprem felaketinde yerle bir olan ve 65 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki otelde depreme yakalanan Kıbrıslı voleybolculardan kurtulan olmamıştı. Kafileden sadece 4 veli, bir müdür yardımcısı kurtulabilmişti. 25 öğrenci ise hayatını kaybetmişti. Kıbrıslı olan Ziynet Sali, üzgün ve öfkeli...

Şarkıcı Ziynet Sali isyan etti! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde okuyan voleybolcular, depreme bir turnuva için geldikleri Adıyaman'da yakalanmıştı. Kaldıkları İsias Otel tuzla buz olmuş; kafileden sadece 4 veli, bir müdür yardımcısı kurtulabilmişti. 25 öğrenci ise hayatını kaybetmişti.

Şarkıcı Ziynet Sali isyan etti! Açtı ağzını yumdu gözünü!

'HAYALLERİ ÇALDILAR'

Kıbrıs doğumlu şarkıcı Ziynet Sali'nin günlerdir gözüne uyku girmiyor. Ziynet, "İsias katilleri; bu depremde canımızı yakanlardan, gencecik umutları söndürenlerden, hayatları yarım bırakanlardan, hayalleri çalanlardan sadece birisi."

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Şarkıcı Ziynet Sali isyan etti! Açtı ağzını yumdu gözünü!

"Yaptıkları hileli binalarda canların gitmesine neden olanlar umarım cezalarını bulur. Çok üzgünüm. Geçmiyor, geçmeyecek" dedi.

Şarkıcı Ziynet Sali isyan etti! Açtı ağzını yumdu gözünü!

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Kahramanmaraş merkez üssü olan iki büyük depremin ardından Türkiye büyük bir acıya büründü. Depremin üzerinden geçen 15 günde büyük sınavlar verildi. Depremzedeler için Tüm Türkiye tek yürek oldu.

Şarkıcı Ziynet Sali isyan etti! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Tüm Türkiye, 10 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 40 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz asrın felaketi ile sarsıldığımız bu zor günlerde ünlü isimler de depremzedelere destek için sefer oldu. B

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