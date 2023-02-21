Giriş Tarihi: 21.02.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 15:31

Şarkıcı Ziynet Sali isyan etti! Açtı ağzını yumdu gözünü!

6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın deprem felaketinde yerle bir olan ve 65 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki otelde depreme yakalanan Kıbrıslı voleybolculardan kurtulan olmamıştı. Kafileden sadece 4 veli, bir müdür yardımcısı kurtulabilmişti. 25 öğrenci ise hayatını kaybetmişti. Kıbrıslı olan Ziynet Sali, üzgün ve öfkeli...