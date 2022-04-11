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Haberler Galeri Şarkıcı Ziynet Sali'nin siz bir de kilolu zamanlarını görün! Bu fotoğraflarını yakmak istiyor!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:02

Şarkıcı Ziynet Sali'nin siz bir de kilolu zamanlarını görün! Bu fotoğraflarını yakmak istiyor!

Sık sık Jennifer Lopez'e benzetilmesi ile gündeme gelen Ziynet Sali'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Kulisinden paylaşım yapan Ziynet Sali'nin yüzünü gören inanamadı. Ziynet Sali'yi kimse tanıyamadı. Filtre mi, estetik mi? sorularına yine sevilen şarkıcı Ziynet Sali sosyal medya hesabından yanıt verdi. Filtreyi abarttığını itiraf eden Ziynet Sali sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Peki Ziynet Sali estetikli mi? Geçmişte fazla kiloları ile başı dertte olan Ziynet Sali'nin kilolu halini görenler oldukça şaşırıyor. İşte Ziynet Sali'nin değişimi...

Şarkıcı Ziynet Sali’nin siz bir de kilolu zamanlarını görün! Bu fotoğraflarını yakmak istiyor!

Şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'ta dünya evine girmişti.

Şarkıcı Ziynet Sali’nin siz bir de kilolu zamanlarını görün! Bu fotoğraflarını yakmak istiyor!

Sosyal medya paylaşımlarında genelde işi ile ön plana çıkan Ziynet Sali son paylaştığı kulis pozu ile gündem oldu.

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Şarkıcı Ziynet Sali’nin siz bir de kilolu zamanlarını görün! Bu fotoğraflarını yakmak istiyor!

Sık sık Jennifer Lopez'e benzetilmesi ile gündeme gelen Ziynet Sali'nin son hali sosyal medyayı salladı.

Şarkıcı Ziynet Sali’nin siz bir de kilolu zamanlarını görün! Bu fotoğraflarını yakmak istiyor!

Kulisinden paylaşım yapan Ziynet Sali'nin yüzünü gören inanamadı.

Şarkıcı Ziynet Sali’nin siz bir de kilolu zamanlarını görün! Bu fotoğraflarını yakmak istiyor!

Ziynet Sali'yi kimse tanıyamadı.

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