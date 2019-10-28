Şaşırmaya hazır olun! Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kimmiş

Cansu Taşkın dışında Fedon'un da Yeşilçam'ın tonton dedesinin yeğeni olduğunu, İbrahim Tatlıses'in kuzeninin eski bir hakem olduğunu biliyor muydunuz?

İşte Cansu Taşkın ve diğer ünlü isimlerin akrabalık ilişkileri!