Şaşırmaya hazır olun! Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kimmiş

Cansu Taşkın son yıllarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Adeta her yaptığıyla olay haline gelen güzel isim bir dönem Cristiano Ronaldo ile mesajlaşma haberiyle gündemdeydi. Düzgün fiziğiyle ve estetik operasyonlarıyla dikkat çeken güzel model Cansu Taşkın'ın dayısı da kendisi gibi ünlü bir isimmiş. Ekranlarda gördüğümüz ünlülerin yine tanıdığımız kimi ünlülerle akraba olduklarını biliyor muydunuz? Bazılarının akrabalık ilişkilerinden haberdar olsak da bazıları bizleri büyük bir şaşkınlığa uğratıyor!
Giriş Tarihi: 28.10.2019
10:42
Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
11:16
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