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  • Şaşırmaya hazır olun! Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kimmiş

Şaşırmaya hazır olun! 'ın dayısı bakın kimmiş

son yıllarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Adeta her yaptığıyla olay haline gelen güzel isim bir dönem ile mesajlaşma haberiyle gündemdeydi. Düzgün fiziğiyle ve estetik operasyonlarıyla dikkat çeken güzel model Cansu Taşkın'ın dayısı da kendisi gibi ünlü bir isimmiş. Ekranlarda gördüğümüz ünlülerin yine tanıdığımız kimi ünlülerle akraba olduklarını biliyor muydunuz? Bazılarının akrabalık ilişkilerinden haberdar olsak da bazıları bizleri büyük bir şaşkınlığa uğratıyor!

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 11:16
Şaşırmaya hazır olun! Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kimmiş

dışında Fedon'un da Yeşilçam'ın tonton dedesinin yeğeni olduğunu, İbrahim Tatlıses'in kuzeninin eski bir hakem olduğunu biliyor muydunuz?

İşte Cansu Taşkın ve diğer ünlü isimlerin akrabalık ilişkileri!

Şaşırmaya hazır olun! Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kimmiş

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

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Şaşırmaya hazır olun! Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kimmiş

Savaş Başar - Kemal Başar

Şaşırmaya hazır olun! Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kimmiş

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel

Şaşırmaya hazır olun! Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kimmiş

Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

Şaşırmaya hazır olun! Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kimmiş

Dursun Salkım - Yeşim Salkım

Şaşırmaya hazır olun! Cansu Taşkın'ın dayısı bakın kimmiş

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

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