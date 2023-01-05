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Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:11

'Satılan en pahalı konut' listesinde bir Türk! Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner İngiltere'de malikane aldı! Değeri dudak uçuklattı!

İş, sanat ve sosyete dünyasında son dönemde yurt dışında ev sahibi olmak bir yarışa dönüştü. Önceki gün İngiltere'nin saygın gazetelerinden biri, 2022 yılında Londra'daki en pahalı 10 konut satışını açıkladı. Listede bir de Türk var. Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner. Doğan Online'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Hanzade Doğan Boyner, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Hanzade Doğan Boyner'in, yazın Londra'nın en lüks semti Knigtsbridge'de, malikane satın aldığı ortaya çıktı. İşte dudak uçuklatan değeri ile Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner'in malikanesi...

BÜLENT CANKURT
’Satılan en pahalı konut’ listesinde bir Türk! Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner İngiltere’de malikane aldı! Değeri dudak uçuklattı!

Önceki gün İngiltere'nin saygın bir gazetesi, 2022 yılında Londra'daki en pahalı 10 konut satışını açıkladı. İş, sanat ve sosyete dünyasında yurt dışında ev sahibi olmak son yıllarda çok moda olduğu için acaba tanıdık bir isim var mı diye haberin detayına baktım ve bingo! Karşıma kim çıktı dersiniz? Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner.

’Satılan en pahalı konut’ listesinde bir Türk! Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner İngiltere’de malikane aldı! Değeri dudak uçuklattı!

Doğan Online'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Hanzade Hanım, listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

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’Satılan en pahalı konut’ listesinde bir Türk! Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner İngiltere’de malikane aldı! Değeri dudak uçuklattı!

Hanzade Hanım, yazın Londra'nın en lüks semti Knightsbridge'de, 27 milyon sterline (Yaklaşık 600 milyon lira) bir malikane satın almış.

’Satılan en pahalı konut’ listesinde bir Türk! Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner İngiltere’de malikane aldı! Değeri dudak uçuklattı!

Listede, Hanzade Hanım'ın üstündeki ilk üçte ise İsviçreli, ABD'li ve Sri Lankalı milyarderler yer alıyor.

’Satılan en pahalı konut’ listesinde bir Türk! Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner İngiltere’de malikane aldı! Değeri dudak uçuklattı!

Hanzade Doğan Boyner'in, Victoria tarzı, altı yatak odalı malikaneyi kendisi mi kullanacağını yoksa yatırım için mi aldığını öğrenemedim ama Londra'ya ciddi bir servet yatırdığı ortada...

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