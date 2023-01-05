’Satılan en pahalı konut’ listesinde bir Türk! Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner İngiltere’de malikane aldı! Değeri dudak uçuklattı!

Önceki gün İngiltere'nin saygın bir gazetesi, 2022 yılında Londra'daki en pahalı 10 konut satışını açıkladı. İş, sanat ve sosyete dünyasında yurt dışında ev sahibi olmak son yıllarda çok moda olduğu için acaba tanıdık bir isim var mı diye haberin detayına baktım ve bingo! Karşıma kim çıktı dersiniz? Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner.