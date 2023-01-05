Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
07:11
'Satılan en pahalı konut' listesinde bir Türk! Aydın Doğan’ın kızı Hanzade Doğan Boyner İngiltere'de malikane aldı! Değeri dudak uçuklattı!
İş, sanat ve sosyete dünyasında son dönemde yurt dışında ev sahibi olmak bir yarışa dönüştü. Önceki gün İngiltere'nin saygın gazetelerinden biri, 2022 yılında Londra'daki en pahalı 10 konut satışını açıkladı. Listede bir de Türk var. Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner. Doğan Online'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Hanzade Doğan Boyner, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Hanzade Doğan Boyner'in, yazın Londra'nın en lüks semti Knigtsbridge'de, malikane satın aldığı ortaya çıktı. İşte dudak uçuklatan değeri ile Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner'in malikanesi...