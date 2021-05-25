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Haberler Galeri Savaşçı prenses Zeyna (Lucy Lawless) değişimi ile şaşırttı! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'ya yıllar acımadı!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 13:38

Savaşçı prenses () değişimi ile şaşırttı! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'ya yıllar acımadı!

Bir bönemim savaşçı prensesi değişimi ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor. 1995-2001 yılları arasında 'da çekilen dizinin başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve () yer almıştı. Lucy Lawless yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki Zeyna'nın son halini merak ediyor musunuz? İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Savaşçı prenses Zeyna Lucy Lawless değişimi ile şaşırttı! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'ya yıllar acımadı!

Bir bönemim savaşçı prensesi değişimi ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor.

Savaşçı prenses Zeyna Lucy Lawless değişimi ile şaşırttı! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'ya yıllar acımadı!

1995-2001 yılları arasında 'da çekilen dizinin başrollerinde () ve () yer almıştı. Lucy Lawless yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki Zeyna'nın son halini merak ediyor musunuz? İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

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Savaşçı prenses Zeyna Lucy Lawless değişimi ile şaşırttı! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'ya yıllar acımadı!

FAHRİYE EVCEN

Savaşçı prenses Zeyna Lucy Lawless değişimi ile şaşırttı! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'ya yıllar acımadı!
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Savaşçı prenses Zeyna Lucy Lawless değişimi ile şaşırttı! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna'ya yıllar acımadı!

EMINA JAHOVIC

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