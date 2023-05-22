Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?

Survivor 2023 macerası çok kısa süren Seçkin Piriler, geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiğini söyleyen eski manken, "Ailemi çok özlemişim, çocuklarımı çok özlemişim. Orada her şeyin kıymetini daha iyi anladım" demişti.