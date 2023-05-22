Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 10:58

Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?

Manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı Seçkin Piriler, her adımıyla adından söz ettiriyor. Piriler, 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 24 Mart 2010 tarihinde evlenmişti. Hakan ve Volkan adında iki oğlu olan ikili, 11 Mart 2016 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Survivor 2023 macerası çok kısa süren Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit'te sevgilisiyle beş saat dans edip eğlendi. 41 yaşındaki ünlü isim, muhabirlere tepki gösterdi.

Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?

Seçkin Piriler, 24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile nikah masasına oturmuştu.

Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?

Çiftin bu evliliğinden ise Hakan ve Volkan adında iki oğlu dünyaya gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?

Ancak Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze 11 Mart 2016 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?

Survivor 2023 macerası çok kısa süren Seçkin Piriler, geçtiğimiz aylarda Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiğini söyleyen eski manken, "Ailemi çok özlemişim, çocuklarımı çok özlemişim. Orada her şeyin kıymetini daha iyi anladım" demişti.

Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?

Manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncu olan Seçkin Piriler, son olarak sevgilisiyle görüntülendi.

Uzun zamandır gece hayatından uzak duran Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit Baylo adlı mekanda sevgilisiyle beş saat dans edip eğlendi. 41 yaşındaki ünlü isim, sevgilisiyle mekandan sabaha karşı el ele çıkıp, daha sonra ise koluna girdi.

SON DAKİKA