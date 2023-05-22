Giriş Tarihi: 22.05.2023 10:51
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
10:58
Seçkin Piriler sevgilisiyle görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi: Siz arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmiyor musunuz?
Manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı Seçkin Piriler, her adımıyla adından söz ettiriyor. Piriler, 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 24 Mart 2010 tarihinde evlenmişti. Hakan ve Volkan adında iki oğlu olan ikili, 11 Mart 2016 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Survivor 2023 macerası çok kısa süren Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit'te sevgilisiyle beş saat dans edip eğlendi. 41 yaşındaki ünlü isim, muhabirlere tepki gösterdi.