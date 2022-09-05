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Haberler Galeri Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu! Taze anne Seda Güven doğum anlarını paylaştı
Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 09:44

Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu! Taze anne Seda Güven doğum anlarını paylaştı

Güzel oyuncu Seda Güven, 2019 yılında bir süre aşk yaşadığı iş insanı Ali Güzel ile dünyaevine girmişti. Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Güven ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğini kucağına almaya hazırlanan Güven anne oldu. Güzel oyuncu doğum anlarını takipçileriyle paylaştı. İşte taze anne Seda Güven'in yeni paylaşımları...

Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu! Taze anne Seda Güven doğum anlarını paylaştı

'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Elveda Derken' ve 'Öldür Beni Sevgilim' gibi projelerdeki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Seda Güven'den müjdeli haber geldi.

Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu! Taze anne Seda Güven doğum anlarını paylaştı

Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına alan Seda Güven, ikinci bebeği Adel'e kavuştu.

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Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu! Taze anne Seda Güven doğum anlarını paylaştı

37 yaşındaki oyuncu ve eşi, Adel adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.

Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu! Taze anne Seda Güven doğum anlarını paylaştı

Ünlü oyuncu doğum karelerini takipçileriyle paylaştı.

Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu! Taze anne Seda Güven doğum anlarını paylaştı

Doğum anlarını yayınlayan Güven paylaşıjmlarına ise, şu notu düştü:

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