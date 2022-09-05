Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
09:44
Seda Güven ikinci bebeğine kavuştu! Taze anne Seda Güven doğum anlarını paylaştı
Güzel oyuncu Seda Güven, 2019 yılında bir süre aşk yaşadığı iş insanı Ali Güzel ile dünyaevine girmişti. Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Güven ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğini kucağına almaya hazırlanan Güven anne oldu. Güzel oyuncu doğum anlarını takipçileriyle paylaştı. İşte taze anne Seda Güven'in yeni paylaşımları...