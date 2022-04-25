Seda Sayan 12 yıllık evlilik orucunu genç solist Çağlar Ökten ile bozdu! Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan’dan damada kokulu öpücük!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7 evliliğini yaptı. Seda Sayan 12 yıllık evlilik orucunu genç solist Çağlar Ökten ile bozdu! Kısa bir süre önce çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Çiftin Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin yaşadığı vize sıkıntısı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan ile Çağlar Ökten dün akşam Swiss Otel The Bosphourus 'da kıyılan nikahla evlendi. Seda Sayan "sonsuza kadar evet " dediği Çağlar Ökten'i öpücüklere boğdu. İşte son dakika olarak magazine bomba gibi düşen Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in düğün töreninden görüntüler...