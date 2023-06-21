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Haberler Galeri Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i öpücüklere boğdu! Seda Sayan’dan yeni aşk pozu
Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:05

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i öpücüklere boğdu! Seda Sayan’dan yeni aşk pozu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre önce kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelen, çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu öne sürülmüştü. Jet hızıyla iddiaları yalanlayan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ile evliliklerindeki birinci yılını kutladı. Son olarak ise Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten aşk tazeledi. Seda Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'i öpmeye doyamadı...

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i öpücüklere boğdu! Seda Sayan’dan yeni aşk pozu

Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu. Seda Sayan, son olarak eşiyle aşk paylaşımı yaptı. Seda Sayan, eşini öpücüklere boğdu. İşte o paylaşım...

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i öpücüklere boğdu! Seda Sayan’dan yeni aşk pozu

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.

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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i öpücüklere boğdu! Seda Sayan’dan yeni aşk pozu

KAVGA İDDİASI OLAY OLMUŞTU

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, geçen aylarda ise kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelmişti. Çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu öne sürülmüştü.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i öpücüklere boğdu! Seda Sayan’dan yeni aşk pozu

Seda Sayan, sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara '2. Sayfa' programında cevap vermişti. Olayın perde arkasını anlatan Sayan, şunları söylemişti:

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i öpücüklere boğdu! Seda Sayan’dan yeni aşk pozu

"Biz hafta sonu Hatay'daydık, dönmemiz akşam dokuzu buldu. Valizleri yerleştirdiğimiz odaya girdim bir baktım evin camı patlamış... Hemen odaya Çağlar'ı çağırdım, 'Nazara bak, koca balkon camı patlamış' demişti.

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