Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
10:07
Seda Sayan karın kaslarının sırrını paylaştı! Seda Sayan: Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum...
Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, yüzünün ve dekolte bölgesinin daha genç görünmesi için son olarak sünnet derisine başvurmuştu... "Beni estetik elçisi seçmeleri lazım" diyen Seda Sayan şimdi de karın kaslarının sırrını paylaştı. Karnı için makineye giren Seda Sayan "Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum..." dedi. İşte karın kaslarını ve göbeğini takipçilerine gösteren Seda Sayan'ın son hali...