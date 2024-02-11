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Haberler Galeri Seda Sayan karın kaslarının sırrını paylaştı! Seda Sayan: Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 10:07

Seda Sayan karın kaslarının sırrını paylaştı! Seda Sayan: Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum...

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, yüzünün ve dekolte bölgesinin daha genç görünmesi için son olarak sünnet derisine başvurmuştu... "Beni estetik elçisi seçmeleri lazım" diyen Seda Sayan şimdi de karın kaslarının sırrını paylaştı. Karnı için makineye giren Seda Sayan "Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum..." dedi. İşte karın kaslarını ve göbeğini takipçilerine gösteren Seda Sayan'ın son hali...

Seda Sayan karın kaslarının sırrını paylaştı! Seda Sayan: Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum...

61 yaşındaki Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonlar ve kullandığı filtrelerle sosyal medyada 20'lik güzellere taş çıkarıyor... Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak daha genç görünmek için yüzüne sünnet derisinde elde edilen bir sıvı enjekte ettirmişti...

Seda Sayan karın kaslarının sırrını paylaştı! Seda Sayan: Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum...

SÜNNET DERİSİYLE YENİLENDİ

Seda Sayan'ın son yaptırdığı estetik işlem çok konuşulmuştu. Sünnet derisiyle gençleşen Sayan "Ne çıkarsa takip ediyorum. Biz göz önünde insanlarız. Bunu güzelce anlatmak lazım. Bu öyle sanıldığı gibi bir şey değil. Yeni doğan çocuklar hastanede sünnet ettirildiğinde o deriler laboratuvarda çoğaltılıyor. Bu Sağlık Bakanlığı'na başvurulup alınan bir şey" dedi ve devam etti:

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Seda Sayan karın kaslarının sırrını paylaştı! Seda Sayan: Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum...

Bu işlem zaten birkaç yıldır yapılıyor, en son yaptıran benim. İşin para yönünü bilmiyorum. İşlemi yapan doktorla can ciğer arkadaşız. Yaptırırken canım yanıyor mu? Ben pek canı yanan bir kadın değilim. Bu kızarık, kabarık görünen yerler bir saate kalmadan düzeliyor. Ama iki gün boyunca asla kimyasal ürünler, makyaj falan kullanmayacaksınız. Tertemiz olacak işlemi yaptırdığınız bölge. Çünkü canlı hücre enjekte ediliyor.

Seda Sayan karın kaslarının sırrını paylaştı! Seda Sayan: Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum...

Ünlü sanatçı, "Yüzümde canlanma oldu, temizlenme oldu. Bu işlemi tavsiye ediyorum. Birisi gelse 'Seda benim de ihtiyacım var' dese ona da yaptırırım. Bu işlem yara izlerini çok güzel yok ediyor.

Seda Sayan karın kaslarının sırrını paylaştı! Seda Sayan: Taş oldum taş! Artık göbeğimi açıyorum...

İnsanların ciltlerinde lekeler var, yara izleri var. Bundan dolayı çekinen insanlar var. Çöpe atılan bir şeyi tıp ne hale getirmiş, bakın. Bunları doğru anlatmak lazım.

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