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Haberler Galeri Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler Tuğba Coşkun’a çevrildi! Erbil’in eski eşi küplere bindi
Giriş Tarihi: 18.06.2021 18:46 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 18:46

- kavgasında gözler ’a çevrildi! Erbil’in eski eşi küplere bindi

- kavgasında kilit isim olarak gündeme gelen , küplere bindi. Seda Sayan, ünlü şovmen için 'evindeki hizmetlisine tecavüz etti!' iddiasında bulunmuştu. Olayın hemen sonrasında ise Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, AVM'de görüntülendi. Günlerce devam eden Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında taraflar uzlaştı ancak konuyu takip edenlerin kafasındaki soru işaretleri gitmedi. Yaşanan gelişmelerden sonra gözler 5 kez evlenen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'a çevrildi.

Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler Tuğba Coşkun’a çevrildi! Erbil’in eski eşi küplere bindi

KİLİT İSİM KÜPLERE BİNDİ!

- kavgasında kilit isim küplere bindi! Tecavüz iddiası sonrası gözler Mehmet Ali Erbil'in eski eşi 'a çevrildi.

Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler Tuğba Coşkun’a çevrildi! Erbil’in eski eşi küplere bindi

Her şey 'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

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Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler Tuğba Coşkun’a çevrildi! Erbil’in eski eşi küplere bindi

BENİ ARAYIP SORMADI

Erbil, bir televizyon programına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı: iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar.

Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler Tuğba Coşkun’a çevrildi! Erbil’in eski eşi küplere bindi

"ALLAH ISLAH ETSİN"

Eski dostunun bu suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler Tuğba Coşkun’a çevrildi! Erbil’in eski eşi küplere bindi

"SESSİZ KALDIĞIM İÇİN GEÇMİŞİM KİRLİ"

Kızgınlığı geçmeyen , bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin." yazdı.

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