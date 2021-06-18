Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler Tuğba Coşkun’a çevrildi! Erbil’in eski eşi küplere bindi

Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında kilit isim olarak gündeme gelen Tuğba Coşkun, küplere bindi. Seda Sayan, ünlü şovmen için 'evindeki hizmetlisine tecavüz etti!' iddiasında bulunmuştu. Olayın hemen sonrasında ise Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, AVM'de görüntülendi. Günlerce devam eden Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında taraflar uzlaştı ancak konuyu takip edenlerin kafasındaki soru işaretleri gitmedi. Yaşanan gelişmelerden sonra gözler 5 kez evlenen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'a çevrildi.