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Haberler Galeri Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü? Yumurtalarını dondurtan Seda Sayan'dan bebek açıklaması!
Giriş Tarihi: 20.10.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 11:04

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü? Yumurtalarını dondurtan Seda Sayan'dan bebek açıklaması!

Kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten'de yeniden aşkı bulan Seda Sayan nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten mutluluklarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak kısa bir aşk tatiline çıkmıştı. Tatil dönüşü bir mekan açılışında görüntülenen Seda Sayan ile genç eşi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile küs oldukları iddialarını daha önce geçiştiren Seda Sayan, bu kez sessizliğini bozdu. Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü?

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü? Yumurtalarını dondurtan Seda Sayan’dan bebek açıklaması!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin annesinin düğününe katılmamıştı. Oğulcan Engin annesi ile konuşmuyor mu?

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü? Yumurtalarını dondurtan Seda Sayan’dan bebek açıklaması!

Kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten'de yeniden aşkı bulan Seda Sayan nisan ayında nikah masasına oturmuştu.

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Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü? Yumurtalarını dondurtan Seda Sayan’dan bebek açıklaması!

Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak kısa bir aşk tatiline çıkmıştı. Tatil dönüşü bir mekan açılışında görüntülenen Seda Sayan ile genç eşi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü? Yumurtalarını dondurtan Seda Sayan’dan bebek açıklaması!

Eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile küs oldukları iddialarını daha önce geçiştiren Seda Sayan, bu kez sessizliğini bozdu. Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü?

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü? Yumurtalarını dondurtan Seda Sayan’dan bebek açıklaması!

'OĞLUYLA KÜSLÜK' İDDİASINA CEVAP

Ünlü şarkıcı, böyle bir durum olmadığını, "İnsan çocuğu ile küser mi?" sözleriyle ifade etti.

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