Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü? Yumurtalarını dondurtan Seda Sayan’dan bebek açıklaması!

Kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten'de yeniden aşkı bulan Seda Sayan nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten mutluluklarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak kısa bir aşk tatiline çıkmıştı. Tatil dönüşü bir mekan açılışında görüntülenen Seda Sayan ile genç eşi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile küs oldukları iddialarını daha önce geçiştiren Seda Sayan, bu kez sessizliğini bozdu. Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü?