Seda Sayan Photoshop'un gözünü çıkardı! "Seda evlenince boy atmış" Seda Sayan'ın paylaşımı alay konusu oldu!

Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:49

Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti. Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitmiş aşk paylaşımlarıyla düşman çatlatmıştı. Magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine topluyor. Taze gelin Seda Sayan'ı sosyal medyanın diline düşüren bu defa kendi paylaşımı oldu. Photoshop'u fazla kaçıran Seda Sayan bacak boyunu uzatırken bonkör davranmış ve 1.90 olmuş. Verdiği kilolar sonrası genç kızları kıskandıran bir fiziğe sahip olan Seda Sayan'a hayranlarından "Ne gerek vardı?" "Seda evlenince boy atmış" yorumları geldi. İşte Seda Sayan'ı sosyal medyada alay konusu eden o paylaşım...