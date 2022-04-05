Giriş Tarihi: 05.04.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 11:44

Seda Sayan sevgilisi Çağlar Ökten'i 'Lucifer'e benzetti sosyal medya coştu! "Peki bundan Lucifer'in haberi var mı?"

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Son olarak Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'in yanında daha genç görünmek isteyen 59 yaşındaki şarkıcı "Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirmişti. Nikah öncesi Seda Sayan şimdi de müstakbel eşi Çağlar Ökten'i "Lucifer" dizisinin yakışıklısına benzetince sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.Seda Sayan'ın "Benim kocam ne İsmail YK, ne de Burak Özçivit. O benim 'Lucifer'ım…" sözlerine yorumlar olay oldu!