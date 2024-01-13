Giriş Tarihi: 13.01.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
12:27
Seda Sayan sünnet derisiyle gençleşmişti... "Beni estetik elçisi seçmeleri lazım"
Daha önce genç görünmek için sayısız estetik operasyon yaptıran Seda Sayan, bir kez daha estetik doktorunun kapısını çaldı… Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi. Bir magazin programda "Ünlüler arasında sünnet derisi enjeksiyonu denilen yeni bir moda var, 50 bin TL'den başlıyormuş. Birkaç seans sürüyormuş. Küçük bebeklerin sünnet derisi alınıyor, laboratuvarda özel işlemlerden geçiriliyor" diye konuşuldu. Bu iddiaların ardından sünnet derisiyle gençleşen Seda Sayan'dan jet yanıt geldi.