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Haberler Galeri Seda Sayan sünnet derisiyle gençleşmişti... "Beni estetik elçisi seçmeleri lazım"
Giriş Tarihi: 13.01.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 12:27

Seda Sayan sünnet derisiyle gençleşmişti... "Beni estetik elçisi seçmeleri lazım"

Daha önce genç görünmek için sayısız estetik operasyon yaptıran Seda Sayan, bir kez daha estetik doktorunun kapısını çaldı… Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi. Bir magazin programda "Ünlüler arasında sünnet derisi enjeksiyonu denilen yeni bir moda var, 50 bin TL'den başlıyormuş. Birkaç seans sürüyormuş. Küçük bebeklerin sünnet derisi alınıyor, laboratuvarda özel işlemlerden geçiriliyor" diye konuşuldu. Bu iddiaların ardından sünnet derisiyle gençleşen Seda Sayan'dan jet yanıt geldi.

Seda Sayan sünnet derisiyle gençleşmişti... Beni estetik elçisi seçmeleri lazım

Seda Sayan'ın son yaptırdığı estetik işlem çok konuşulmuştu. Sünnet derisiyle gençleşen Sayan "Ne çıkarsa takip ediyorum. Biz göz önünde insanlarız. Bunu güzelce anlatmak lazım. Bu öyle sanıldığı gibi bir şey değil. Yeni doğan çocuklar hastanede sünnet ettirildiğinde o deriler laboratuvarda çoğaltılıyor. Bu Sağlık Bakanlığı'na başvurulup alınan bir şey" dedi ve devam etti:

Seda Sayan sünnet derisiyle gençleşmişti... Beni estetik elçisi seçmeleri lazım

Bu işlem zaten birkaç yıldır yapılıyor, en son yaptıran benim. İşin para yönünü bilmiyorum. İşlemi yapan doktorla can ciğer arkadaşız. Yaptırırken canım yanıyor mu? Ben pek canı yanan bir kadın değilim. Bu kızarık, kabarık görünen yerler bir saate kalmadan düzeliyor. Ama iki gün boyunca asla kimyasal ürünler, makyaj falan kullanmayacaksınız. Tertemiz olacak işlemi yaptırdığınız bölge. Çünkü canlı hücre enjekte ediliyor.

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Seda Sayan sünnet derisiyle gençleşmişti... Beni estetik elçisi seçmeleri lazım

Ünlü sanatçı, "Yüzümde canlanma oldu, temizlenme oldu. Bu işlemi tavsiye ediyorum. Birisi gelse 'Seda benim de ihtiyacım var' dese ona da yaptırırım. Bu işlem yara izlerini çok güzel yok ediyor.

Seda Sayan sünnet derisiyle gençleşmişti... Beni estetik elçisi seçmeleri lazım

İnsanların ciltlerinde lekeler var, yara izleri var. Bundan dolayı çekinen insanlar var. Çöpe atılan bir şeyi tıp ne hale getirmiş, bakın. Bunları doğru anlatmak lazım.

Seda Sayan sünnet derisiyle gençleşmişti... Beni estetik elçisi seçmeleri lazım

Beni estetik elçisi seçmeleri lazım, en güzel ben anlatıyorum! Ellerime de yaptırabilirim, olabilir. Ama iki gün su değmemesi lazım, o zor. Vücudun başka yerlerine de yapılabiliyor ama bu işlem, onu da söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

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