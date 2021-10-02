Seda Sayan’dan aşk açıklaması geldi! Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk mı yaşıyor?

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Magazin kulislerinde çalkalanan aşk haberi sonrası herkes Seda Sayan'ın adının anıldığı organizatör Ata Çağlayan'ı merak etti. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun iddiasına göre uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, 43 yaşındaki yakışıklı organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı. 58 yaşındaki Seda Sayan'dan aşk haberleri ile ilgili açıklama geldi. İşte son dakika magazin haberinin ayrıntıları...