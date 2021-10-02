Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seda Sayan'dan aşk açıklaması geldi! Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 02.10.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 11:13

Seda Sayan'dan aşk açıklaması geldi! Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk mı yaşıyor?

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Magazin kulislerinde çalkalanan aşk haberi sonrası herkes Seda Sayan'ın adının anıldığı organizatör Ata Çağlayan'ı merak etti. Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun iddiasına göre uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, 43 yaşındaki yakışıklı organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı. 58 yaşındaki Seda Sayan'dan aşk haberleri ile ilgili açıklama geldi. İşte son dakika magazin haberinin ayrıntıları...

Seda Sayan’dan aşk açıklaması geldi! Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk mı yaşıyor?

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Seda Sayan’dan aşk açıklaması geldi! Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk mı yaşıyor?

Magazin kulislerinde çalkalanan aşk haberi sonrası herkes Seda Sayan'ın adının anıldığı organizatör Ata Çağlayan'ı merak etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seda Sayan’dan aşk açıklaması geldi! Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk mı yaşıyor?

Uçankuş TV'deki Hayatın İçinden programına katılan sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Seda Sayan'ın özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Seda Sayan’dan aşk açıklaması geldi! Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk mı yaşıyor?

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, yeni bir aşka yelken açtı.

Seda Sayan’dan aşk açıklaması geldi! Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk mı yaşıyor?

Kalaycıoğlu, şimdilerde sabah programı yapan Sayan'ın organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladığını iddia etti.

SON DAKİKA