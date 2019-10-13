Seda Sayan'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ve TSK’ya tam destek!

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Türk müziğinin güçlü seslerinden Seda Sayan önceki gece sahne aldı. Ünlü sanatçı Seda Saya Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Seda Sayan tüm konser gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladığını duyurdu.