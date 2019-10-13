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  • Seda Sayan'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ve TSK’ya tam destek!

'dan 'ndaki Mehmetçiğe ve ’ya tam destek!

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan ''nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Türk müziğinin güçlü seslerinden önceki gece sahne aldı. Ünlü sanatçı Seda Saya Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Seda Sayan tüm konser gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 15:36
Seda Sayan'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ve TSK’ya tam destek!

, sahneye çıkmadan önce Instagram sayfasından bir paylaşım yaptı. Seda Sayan "Bu gece Günay Restaurant konser gelirimin tümünü Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlıyoruz. Allah yardımcınız olsun." notuyla paylaşarak Mehmetçiğe ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. Seda Sayan, bu davranışıyla takdir edildi.

Seda Sayan'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ve TSK’ya tam destek!

Işıltılı derin yırtmaçlı elbisesi ile sahnede geçmişten günümüze birçok ölümsüz eserini seslendiren güzel sanatçı kendisini dinlemeye gelen ünlü isimler arasında yer alan Cengiz İmren'i sahnesinde ağırlayarak müzikseverlerin coşkusunu ikiye katladı.

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Seda Sayan'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ve TSK’ya tam destek!

Sahnede samimi pozlar vererek dostluklarını bir kez daha gözler önüne seren ikili yaptıkları düetlerle de adeta kulakların pasını sildiler.

Seda Sayan'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ve TSK’ya tam destek!

Konserin ikinci yarısında dinleyiciler afrasında yer alan Orhan Gencebay'ın yanına gidip elini öpen Sayan, "Senin gölgen yeter. İnsanın dizlerinin titremesine Orhan abim" sözlerini ile Orhan Babayı onore etti.

Seda Sayan'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ve TSK’ya tam destek!

Yaklaşık iki saat boyunca hayranlarına muhteşem bir gece yaşatan , performansını alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahnesini noktalarken finalde ''Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Kalplerimiz ve dualarımız onlarla birlikte.'' diyerek büyük alkış aldı.

Seda Sayan'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ve TSK’ya tam destek!
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Seda Sayan'dan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe ve TSK’ya tam destek!
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