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Haberler Galeri Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le ilgili şaşırtan itiraf! Seda Sayan: Hasta oldu…
Giriş Tarihi: 25.02.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 18:45

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le ilgili şaşırtan itiraf! Seda Sayan: Hasta oldu…

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle ve milyon dolarlık eviyle magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu kez yepyeni açıklamasıyla gündeme geldi. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Bir açılışta görüntülenen ünlü çift, her fırsatta mutlu evliliklerinden bahsediyor. Geçtiğimiz gün hastalanan eşinin başından bir an olsun ayrılmadığını dile getiren Seda Sayan açıklamasıyla örnek eş olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte Seda Sayan'ın o açıklamasının detayları!

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le ilgili şaşırtan itiraf! Seda Sayan: Hasta oldu…

60 yaşındaki Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlar ve kullandığı filtrelerle son dönemde sosyal medyada sıkça yer aldı.

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le ilgili şaşırtan itiraf! Seda Sayan: Hasta oldu…

Ünlü şarkıcı, bu kez yepyeni bir haberle daha gündeme geldi.

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Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le ilgili şaşırtan itiraf! Seda Sayan: Hasta oldu…

HER FIRSATTA AŞKINI DİLE GETİRİYOR

2022 yılında meslektaşı Çağlar Ökten'le hayatını birleştiren Sayan, hem paylaşımlarıyla, hem de açıklamalarıyla eşine aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le ilgili şaşırtan itiraf! Seda Sayan: Hasta oldu…

AÇIKLAMALARIYLA YİNE GÜNDEM OLDU!

Geçtiğimiz gün bir mekanın açılışında sahne alan eşini yalnız bırakmayan Seda Sayan, yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer aldı.

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le ilgili şaşırtan itiraf! Seda Sayan: Hasta oldu…

"GÖZÜM GİBİ BAKTIM…"

Açılışta basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü çiftten Seda Sayan, "Ayağımın uğuruyla geldim. Ben çok bereketli kadınımdır. Çağlar hastaydı biraz, bugün çok iyi. Sahnesi de iyi geçecektir. Onun hemşiresi güzel, gözüm gibi baktım" ifadelerini kullandı.

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