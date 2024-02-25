Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le ilgili şaşırtan itiraf! Seda Sayan: Hasta oldu…

"GÖZÜM GİBİ BAKTIM…"

Açılışta basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü çiftten Seda Sayan, "Ayağımın uğuruyla geldim. Ben çok bereketli kadınımdır. Çağlar hastaydı biraz, bugün çok iyi. Sahnesi de iyi geçecektir. Onun hemşiresi güzel, gözüm gibi baktım" ifadelerini kullandı.