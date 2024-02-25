Giriş Tarihi: 25.02.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
18:45
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’le ilgili şaşırtan itiraf! Seda Sayan: Hasta oldu…
Son dönemde yaptırdığı estetiklerle ve milyon dolarlık eviyle magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu kez yepyeni açıklamasıyla gündeme geldi. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Bir açılışta görüntülenen ünlü çift, her fırsatta mutlu evliliklerinden bahsediyor. Geçtiğimiz gün hastalanan eşinin başından bir an olsun ayrılmadığını dile getiren Seda Sayan açıklamasıyla örnek eş olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte Seda Sayan'ın o açıklamasının detayları!