Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seda Sayan'dan depremzedeler için anlamlı çağrı! 'Lütfen yardımlarınıza devam edin...'
Giriş Tarihi: 25.02.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 16:35

Seda Sayan'dan depremzedeler için anlamlı çağrı! 'Lütfen yardımlarınıza devam edin...'

Usta sanatçı Seda Sayan, önceki gün Etiler'de eşi Çağlar Ökten ile beyaz eşya mağazasında görüntülendi. Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Sayan, "Hiç iyi hissetmiyorum kendimi, bu felaketi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yardımlar azalmaya başlamış, lütfen yardımlarınıza devam edin." dedi. İlk günden itibaren elinden geleni yaptığını belirten Seda Sayan, "99 depreminde de enkaz üstündeydim, çalışmalara katılmıştım. Bu depremde de başta su ve ısınma olmak üzere birçok alanda iş insanı arkadaşlarımla çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Seda Sayan’dan depremzedeler için anlamlı çağrı! ’Lütfen yardımlarınıza devam edin...’

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, Türkiye'nin 11 ilinde yıkıcı hasara sebep oldu. On binlerce can kaybının yaşandığı depremler sonrası devlet ve millet el ele verdi, yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. İlk günden beri desteğini esirgemeyen isimlerden biri de Seda Sayan...

Seda Sayan’dan depremzedeler için anlamlı çağrı! ’Lütfen yardımlarınıza devam edin...’

"Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına katılarak depremzedeler için bağış toplayan ve kişisel olarak da birçok yardımda bulunan Sayan, önceki gün Akmerkez'de eşi Çağlar Ökten ile birlikte görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seda Sayan’dan depremzedeler için anlamlı çağrı! ’Lütfen yardımlarınıza devam edin...’

Annesinin ihtiyaçlarını almak için alışveriş merkezine geldiklerini söyleyen Sayan, muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusuna "Hiç iyi hissetmiyorum kendimi, bu felaketi unutmayacağız ve unutturmayacağız, önemli olan bu" şeklinde yanıt vererek deprem sürecinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Seda Sayan’dan depremzedeler için anlamlı çağrı! ’Lütfen yardımlarınıza devam edin...’

"DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM ETMEYE DEVAM EDİN"

İlk günden itibaren deprem bölgelerinin ihtiyaçları için seferber olan Sayan, vatandaşlara çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

Seda Sayan’dan depremzedeler için anlamlı çağrı! ’Lütfen yardımlarınıza devam edin...’

"İlk günden itibaren elimden geleni yaptım, 99 depreminde de ben zaten enkaz üstündeydim, çalışmalara katılmıştım.

SON DAKİKA