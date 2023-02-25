Seda Sayan’dan depremzedeler için anlamlı çağrı! ’Lütfen yardımlarınıza devam edin...’

Giriş Tarihi: 25.02.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 16:35

Usta sanatçı Seda Sayan, önceki gün Etiler'de eşi Çağlar Ökten ile beyaz eşya mağazasında görüntülendi. Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Sayan, "Hiç iyi hissetmiyorum kendimi, bu felaketi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yardımlar azalmaya başlamış, lütfen yardımlarınıza devam edin." dedi. İlk günden itibaren elinden geleni yaptığını belirten Seda Sayan, "99 depreminde de enkaz üstündeydim, çalışmalara katılmıştım. Bu depremde de başta su ve ısınma olmak üzere birçok alanda iş insanı arkadaşlarımla çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...