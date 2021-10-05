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Haberler Galeri Seda Sayan'dan sosyal medya tepkisi geldi! "TikTok diye bir yer var orası çöplük”
Giriş Tarihi: 05.10.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 10:13

Seda Sayan'dan sosyal medya tepkisi geldi! "TikTok diye bir yer var orası çöplük”

Seda Sayan'dan gelen sosyal medya itirafı çok konuşuldu. Seda Sayan, sosyal medya uygulamalarını ciddiye almadığını söyledi. Seda Sayan "TikTok diye bir yer var, orası çöplük. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor" dedi.

Seda Sayan’dan sosyal medya tepkisi geldi! TikTok diye bir yer var orası çöplük”

Seda Sayan, sosyal medya uygulamalarını ciddiye almadığını söyledi. Sayan "TikTok diye bir yer var, orası çöplük. Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor" dedi.

Seda Sayan’dan sosyal medya tepkisi geldi! TikTok diye bir yer var orası çöplük”

Seda Sayan, Enis Arıkan'ın şov programına konuk oldu.

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Seda Sayan’dan sosyal medya tepkisi geldi! TikTok diye bir yer var orası çöplük”

Şarkıcı, "Yapılan yorumları umursuyor musunuz?" sorusuna, "Zamanında çok gözyaşı döktüm. TikTok diye bir yer var, orası çöplük. İnsanlar ciddiye alıp, gözyaşı döküyor.

Seda Sayan’dan sosyal medya tepkisi geldi! TikTok diye bir yer var orası çöplük”

Sosyal medyanın zaten ipi kopmuş gidiyor. Hiç umursamadığım evredeyim. Hatta, 'Beni konuşun' bile diyorum" dedi.

Seda Sayan’dan sosyal medya tepkisi geldi! TikTok diye bir yer var orası çöplük”

"YENİ JENERASYON ATARLI"

Genç neslin kendisini çok sevmesine ise Sayan, "Sanıyorum çok caps'lerim olmasından dolayı. Yeni jenerasyon, atarlı ve haksızlığa tahammülümün olmamasını seviyor.

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