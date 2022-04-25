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Haberler Galeri Seda Sayan'ın düğününde Safiye Soyman'ı görenler gelini unuttu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Disko topuna dönmüş"
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:52

Seda Sayan'ın düğününde Safiye Soyman'ı görenler gelini unuttu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Disko topuna dönmüş"

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, dün akşam Beşiktaş Swiss Otel The Bosphourus'da gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Seda Sayan'ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in nikah şahitliğini ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. 7. kez nikah masasına oturan Sayan'ın düğününe ise hiç beklenmedik bir isim damga vurdu. Yıldız detaylı bir takım giyen Safiye Soyman'ı görenler, adeta gelini unuttu. Safiye Soyman, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte Safiye Soyman'ın kıyafetine gelen birbirinden komik yorumlar...

Seda Sayan’ın düğününde Safiye Soyman’ı görenler gelini unuttu! Sosyal medyada yorum yağdı: Disko topuna dönmüş

59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dün akşam Swiss Otel The Bosphourus'da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendi.

Seda Sayan’ın düğününde Safiye Soyman’ı görenler gelini unuttu! Sosyal medyada yorum yağdı: Disko topuna dönmüş

Çift, mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleştirdi.

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Seda Sayan’ın düğününde Safiye Soyman’ı görenler gelini unuttu! Sosyal medyada yorum yağdı: Disko topuna dönmüş

Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.

Seda Sayan’ın düğününde Safiye Soyman’ı görenler gelini unuttu! Sosyal medyada yorum yağdı: Disko topuna dönmüş

Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Events'in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Seda Sayan’ın düğününde Safiye Soyman’ı görenler gelini unuttu! Sosyal medyada yorum yağdı: Disko topuna dönmüş

7. kez nikah masasına oturan Sayan'ın düğününe ise hiç beklenmedik bir isim damga vurdu.

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