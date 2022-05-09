Seda Sayan’ın genç eşi Çağlar Ökten aşka geldi! Öyle sözler söyledi ki: O benim kadınım arkadaş!

Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti. Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitmiş aşk paylaşımlarıyla düşman çatlatmıştı. Magazin gündemine bir anda oturan düğünde ise dikkat çeken Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in törene katılmaması olmuştu. Aralarının açık olduğu iddia edilen Seda Sayan ve Oğulcan Engin aralarındaki buzu Anneler Günü'nde eritti. Yaptığı paylaşım ve gönderdiği papatya buketi ile annesinin gönlünü alan Oğulcan Engin'den sonra Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Seda Sayan'ın ilke kez ortaya çıkan bir karesi ile paylaşımda bulunan Çağlar Ökten'in sözleri sosyal medyada ses getirdi. Seda Sayan'ın hem Anneler Günü'nü kutlayan hem de aşkını haykıran Çağlar Ökten, "Kadın kadın olacak be, seni sadece sen olduğun için sevecek. Parayla pulla, kariyerle sınırlamayacak..." sözleriyle başladığı sözleri ile trend oldu. İşte Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in aşkını haykırdığı paylaşımı...