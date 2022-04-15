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Haberler Galeri Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner adeta eridi! Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali olay oldu!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 16:28

Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner adeta eridi! Kara Tahta'nın IrmakMiray Daner'in son hali olay oldu!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner adeta eridi! Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner’in son hali olay oldu!
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Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner adeta eridi! Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner’in son hali olay oldu!

Ekranların aranan isimlerinden Miray Daner Kara Tahta dizisi ile geri döndü. Oyunculuğa kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner'in bir dönem kiloları ile başı dertteydi.

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Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner adeta eridi! Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner’in son hali olay oldu!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor.

Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner adeta eridi! Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner’in son hali olay oldu!

Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner adeta eridi! Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner’in son hali olay oldu!

Kara Tahta'nın IrmakMiray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

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