Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner’i siz bir de sıfır makyaj görün! İşte Miray Daner’in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 10.12.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 14:39

Son dönemin yıldızı parlayan kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden olan Miray Daner'in şu sıralar aşktan ayakları yerden kesiliyor. Yer aldığı diziler ile zirveye emin adımlarla yürüyen Miray Daner son olarak AVM gezisinde görüntülendi. Vücudunu saran tulumu dile düzgün fiziğini ortaya koyan Miray Daner'in sıfır makyaj hali dikkat çekti. İşte Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner'in makyajsız hali...