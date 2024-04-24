Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’a övgüler yağdırdı! ‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’

'MESLEĞİNE DEĞİL KALBİNE BAKIYORUM'

Bir süredir birlikte olan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle konuşan çiftten Engin, "İlayda Hanım çok çalışıyor. Görüşememekten şikayetçi oluyor musunuz?" sorusuna, "Hiç şikayetçi değilim. İlayda dengeyi iyi ayarlıyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. İki defa set ziyaretine gittim. Çok iyi ağırladılar beni" yanıtını verdi.