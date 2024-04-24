Giriş Tarihi: 24.04.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
07:57
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’a övgüler yağdırdı! ‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir Ateş Kuşları dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle konuşan çiftten Engin, "İlayda Hanım çok çalışıyor. Görüşememekten şikayetçi oluyor musunuz?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...