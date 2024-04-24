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Haberler Galeri Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’a övgüler yağdırdı! ‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’
Giriş Tarihi: 24.04.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 07:57

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’a övgüler yağdırdı! ‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir Ateş Kuşları dizisinde rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle konuşan çiftten Engin, "İlayda Hanım çok çalışıyor. Görüşememekten şikayetçi oluyor musunuz?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’a övgüler yağdırdı! ‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’a övgüler yağdırdı! ‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’

BAYRAMDA İTALYA'YI TERCİH ETTİLER

Bayram tatilini birlikte geçiren ünlü çift, İtalya'yı tercih etmişti. Como Gölü'ne giden çiftin paylaşımları da beğeni toplamıştı.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’a övgüler yağdırdı! ‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’

DUDAK DUDAĞA AŞK POZU!

Ünlü çiftin tatilde aşk pozları da ilgi toplamıştı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’a övgüler yağdırdı! ‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’

İşte Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşk pozu!

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’a övgüler yağdırdı! ‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’

'MESLEĞİNE DEĞİL KALBİNE BAKIYORUM'

Bir süredir birlikte olan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle konuşan çiftten Engin, "İlayda Hanım çok çalışıyor. Görüşememekten şikayetçi oluyor musunuz?" sorusuna, "Hiç şikayetçi değilim. İlayda dengeyi iyi ayarlıyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. İki defa set ziyaretine gittim. Çok iyi ağırladılar beni" yanıtını verdi.

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