Giriş Tarihi: 06.03.2023 13:38
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
13:41
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i ve sevgilisi Miray Daner’i deprem korkusu sardı! Milyonluk lüks dairesini satıyor!
Aşkları tam gaz devam eden Miray Daner ile Oğulcan Engin, bir süredir Engin'in Levent'teki rezidansında beraber yaşıyor. Oğulcan Engin lüks dairesini satmak için harekete geçti. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i deprem korkusu sardı. Sevgilisi Miray Daner'le rezidanstan taşınma kararı aldı. Kemerburgaz'da villa baktı. Milyonluk dairesini de satacağı iddiası ortaya atıldı.