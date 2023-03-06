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Haberler Galeri Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i ve sevgilisi Miray Daner’i deprem korkusu sardı! Milyonluk lüks dairesini satıyor!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 13:41

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i ve sevgilisi Miray Daner’i deprem korkusu sardı! Milyonluk lüks dairesini satıyor!

Aşkları tam gaz devam eden Miray Daner ile Oğulcan Engin, bir süredir Engin'in Levent'teki rezidansında beraber yaşıyor. Oğulcan Engin lüks dairesini satmak için harekete geçti. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i deprem korkusu sardı. Sevgilisi Miray Daner'le rezidanstan taşınma kararı aldı. Kemerburgaz'da villa baktı. Milyonluk dairesini de satacağı iddiası ortaya atıldı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i ve sevgilisi Miray Daner’i deprem korkusu sardı! Milyonluk lüks dairesini satıyor!

Miray Daner'in deprem korkusu, Oğulcan Engin'e de yansıdı. Levent'te Engin'in 95 milyon TL'lik rezidansında yaşayan çiftten Engin, daireyi satmak ya da 250 bin TL'ye kiraya vermek için kolları sıvadı. Çift, Kemerburgaz tarafında bir villada yaşamayı planlıyor

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i ve sevgilisi Miray Daner’i deprem korkusu sardı! Milyonluk lüks dairesini satıyor!

Genç işletmeci, uzun yıllardır İstanbul manzaralı lüks dairesinde yaşıyor.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i ve sevgilisi Miray Daner’i deprem korkusu sardı! Milyonluk lüks dairesini satıyor!

Takvim'in haberine göre; Miray Daner ile Oğulcan Engin, güzel oyuncunun 'Önce kariyerim' demesiyle evliliği henüz düşünmüyor.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i ve sevgilisi Miray Daner’i deprem korkusu sardı! Milyonluk lüks dairesini satıyor!

Aşkları dolu dizgin devam eden Miray Daner ile Oğulcan Engin, bir süredir Engin'in Levent'teki rezidansında beraber yaşıyordu.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’i ve sevgilisi Miray Daner’i deprem korkusu sardı! Milyonluk lüks dairesini satıyor!

Ancak güzel oyuncuyu deprem korkusu sardı. Yüksek katlı binada korkusu artan Miray Daner, az katlı bir villada oturmak isteğinden aşkına bahsetti.

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