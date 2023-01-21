Giriş Tarihi: 21.01.2023 07:43
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
07:45
Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı! İtalyanları çok kızdırdı!
Ülkemizde yaşayan Italyan şef Danilo Zanna'nın, Istanbul'daki restoranında Italyanların milli peynirleri parmesan yerine ona benzeyen bir peynir kullanılması olay oldu. 'Italyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zanna'ya tepki gösterip onu sosyal medyada ifşa etti. Danilo Zanna, Italyanları çok kızdırdı.