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Haberler Galeri Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı! İtalyanları çok kızdırdı!
Giriş Tarihi: 21.01.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 07:45

Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı! İtalyanları çok kızdırdı!

Ülkemizde yaşayan Italyan şef Danilo Zanna'nın, Istanbul'daki restoranında Italyanların milli peynirleri parmesan yerine ona benzeyen bir peynir kullanılması olay oldu. 'Italyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zanna'ya tepki gösterip onu sosyal medyada ifşa etti. Danilo Zanna, Italyanları çok kızdırdı.

BÜLENT CANKURT
Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı! İtalyanları çok kızdırdı!

Peynir cenneti ülkemizde artık 'parmesan'ı bilmeyen kalmadı. İtalyanların meşhur peyniri parmesan, sadece Parma şehri ve civarındaki bölgede üretilen peynire denir. Bunu niye anlattım?

Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı! İtalyanları çok kızdırdı!

TV programıyla şöhreti yakalayan, yıllardır ülkemizde yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna yüzünden.

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Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı! İtalyanları çok kızdırdı!

Sempatikliğiyle tanınan şef Danilo, parmesan yüzünden İtalyanları çok kızdırmış.

Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı! İtalyanları çok kızdırdı!

Sebebi de, İstanbul'daki restoranında, milli peynirleri parmesan yerine, parmesana benzeyen başka bir peyniri kullanması.

Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı! İtalyanları çok kızdırdı!

Neredeyse yarı fiyatına satıldığı için bu peyniri tercih eden Danilo, 'İtalyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti'ye yakalanmış!

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