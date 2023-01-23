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Haberler Galeri Danilo İtalyanları çok kızdırdı! Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı!
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:50

Danilo İtalyanları çok kızdırdı! Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı!

Ülkemizde yaşayan Italyan şef Danilo Zanna'nın, Istanbul'daki restoranında Italyanların milli peynirleri parmesan yerine ona benzeyen bir peynir kullanılması olay oldu. 'Italyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zanna'ya tepki gösterip onu sosyal medyada ifşa etti. Danilo Zanna, Italyanları çok kızdırdı.

BÜLENT CANKURT
Danilo İtalyanları çok kızdırdı! Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı!

Peynir cenneti ülkemizde artık 'parmesan'ı bilmeyen kalmadı. İtalyanların meşhur peyniri parmesan, sadece Parma şehri ve civarındaki bölgede üretilen peynire denir. Bunu niye anlattım?

Danilo İtalyanları çok kızdırdı! Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı!

TV programıyla şöhreti yakalayan, yıllardır ülkemizde yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna yüzünden.

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Danilo İtalyanları çok kızdırdı! Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı!

Sempatikliğiyle tanınan şef Danilo, parmesan yüzünden İtalyanları çok kızdırmış.

Danilo İtalyanları çok kızdırdı! Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı!

Sebebi de, İstanbul'daki restoranında, milli peynirleri parmesan yerine, parmesana benzeyen başka bir peyniri kullanması.

Danilo İtalyanları çok kızdırdı! Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı!

Neredeyse yarı fiyatına satıldığı için bu peyniri tercih eden Danilo, 'İtalyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti'ye yakalanmış!

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