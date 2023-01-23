Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
10:50
Danilo İtalyanları çok kızdırdı! Şef Danilo Zanna çakma peynirle yakalandı!
Ülkemizde yaşayan Italyan şef Danilo Zanna'nın, Istanbul'daki restoranında Italyanların milli peynirleri parmesan yerine ona benzeyen bir peynir kullanılması olay oldu. 'Italyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zanna'ya tepki gösterip onu sosyal medyada ifşa etti. Danilo Zanna, Italyanları çok kızdırdı.