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Haberler Galeri Şef Mehmet Yalçınkaya'dan desteğe devam mesajı: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!
Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:30

Şef Mehmet Yalçınkaya'dan desteğe devam mesajı: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Türkiye yaralarını sarmak için dört bir koldan yardım çalışmaları sürdürürken, MasterChef jürilerinden olan Mehmet Yalçınkaya ise birçok ünlü şef ile birlikte ilk günden beri deprem bölgesinde. Depremzedeler ve barınaktaki hayvanlar için kazan kazan yemekler pişiren ve gönülleri fetheden Yalçınkaya, son olarak yardımlara devam edeceklerini duyurduğu yeni bir paylaşımda bulundu. Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımına destek mesajları yağdı.

Şef Mehmet Yalçınkaya’dan desteğe devam mesajı: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

6 Şubat günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ta 7.7'lik şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem büyük bir yıkıma sebep olurken, ardından 7.6'lık ikinci bir deprem daha gerçekleşti. 10 ilde büyük yıkımlara yol açan bu sarsıntılar, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı.

Şef Mehmet Yalçınkaya’dan desteğe devam mesajı: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

Ünlü şef, depremzedeler için kurulan dev kazanlarda ekibiyle birlikte gün boyu yemekler pişirdi.

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Şef Mehmet Yalçınkaya’dan desteğe devam mesajı: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

YARDIMA DEVAM EDECEĞİNİ DUYURDU

'MasterChef Türkiye' ekibiyle birlikte depremzedelere il günden beri yardım eden Mehmet Şef, Instagram sayfasından son yaptığı paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

Şef Mehmet Yalçınkaya’dan desteğe devam mesajı: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

"MUTFAK KURUYORUZ"

Ünlü isim, yaptığı paylaşıma şu sözleri not düştü: "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız.

Şef Mehmet Yalçınkaya’dan desteğe devam mesajı: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

'MasterChef Türkiye' olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız."

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