Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:30

Şef Mehmet Yalçınkaya'dan desteğe devam mesajı: Dönmüyoruz, kardeşlerimizi yalnız bırakmayız!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Türkiye yaralarını sarmak için dört bir koldan yardım çalışmaları sürdürürken, MasterChef jürilerinden olan Mehmet Yalçınkaya ise birçok ünlü şef ile birlikte ilk günden beri deprem bölgesinde. Depremzedeler ve barınaktaki hayvanlar için kazan kazan yemekler pişiren ve gönülleri fetheden Yalçınkaya, son olarak yardımlara devam edeceklerini duyurduğu yeni bir paylaşımda bulundu. Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımına destek mesajları yağdı.